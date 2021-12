Trackinsight: Les ETF Bitcoin brillent cette année alors que les investisseurs délaissent l'or

Le bitcoin a volé la vedette à l'or cette année, surpassant largement le métal jaune, +70 % contre -6,79 % respectivement. La plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière (928 milliards de dollars) a bondi après une adoption accrue par les entreprises, les influenceurs, les investisseurs particuliers et, étonnamment, une nation entière (le Salvador).

L'euphorie autour de l'actif numérique a atteint son apogée après que la Securities and Exchange Commission (SEC) a finalement approuvé le premier Exchange-Traded Fund (ETF) américain lié au bitcoin, le ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Le lancement de ce fonds a été considéré comme l'un des meilleurs lancements d'ETF de l'histoire, dépassant le milliard de dollars d'actifs en quelques jours seulement. La hausse générale de la popularité du bitcoin a ouvert les vannes pour le lancement de dizaines d'ETF de bitcoin, ou ETF liés au bitcoin, dans le monde. Ces fonds ont réussi à attirer plus de 5,6 milliards de dollars d'entrées nettes, alors que les ETF sur l'or ont connu un exode de 11,2 milliards de dollars. En facilitant l'accès au bitcoin, les ETF ont peut-être contribué au remaniement des stratégies d'investissement et au bouleversement de la répartition traditionnelle des actifs.

