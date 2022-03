Trackinsight: Les ETF ESG, comment se portent-ils en 2022 ?

Les ETF ESG, comme leurs homologues non ESG, ne sont pas à l'abri du ralentissement des marchés mondiaux. Après avoir terminé l'année dernière avec des actifs sous gestion (AUM) combinés de 422 milliards de dollars, l'AUM total des ETF ESG a chuté de 10 % pour s'établir à 381 milliards de dollars au cours de la première semaine de mars 2022. Les troubles géopolitiques causés par la guerre Russie-Ukraine, couplés à l'évolution du paysage macroéconomique, ont pesé sur la performance des actifs ESG.

Cependant, la conviction ESG reste forte, les investisseurs ayant ajouté plus de 17 milliards de dollars dans les ETF ESG au cours des deux premiers mois de l'année.

En Amérique, les investisseurs ESG ont ajouté des afflux nets de 3,25 milliards de dollars dans les ETF ESG. Parmi les plus gros fonds récepteurs, on trouve iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE, +678 millions de dollars), BMO MSCI USA ESG Leaders Index ETF - CAD (ESGY, +597 millions de dollars), et Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGB, +430 millions de dollars). En revanche, le Xtrackers MSCI U.S.A. ESG Leaders Equity ETF (USSG, -631 millions de dollars), le BMO MSCI USA ESG Leaders Index ETF - CAD Hedged (ESGY.F, -603 millions de dollars) et le Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL, -375 millions de dollars) figurent parmi les plus gros dispensateurs de flux.

L'Europe, le parrain de l'investissement ESG, a accueilli environ 12,5 milliards de dollars dans ses ETF ESG cette année. Les ETF ESG les plus populaires pour 2022 ont été le SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (SPPU, + 1 373 millions de dollars), le Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF (XZMU, + 826 millions de dollars) et le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF (EKUS, + 784 millions de dollars). Entre-temps, les investisseurs ont retiré des fonds des fonds iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (SAUM, -885 millions de dollars), Amundi MSCI USA ESG Leaders Select - UCITS ETF (SADU, -776 millions de dollars) et Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF (XZMJ, -508 millions de dollars).

Les perspectives d'investissement ESG pour 2022 restent solides selon les gestionnaires d'actifs. " L'adoption de l'ESG est désormais avancée sur le marché institutionnel, notamment en Europe. Cependant, nous pensons que nous sommes loin d'avoir atteint un point de basculement en matière d'adoption ESG, avec un intérêt croissant des investisseurs institutionnels aux États-Unis et en Asie", a déclaré Matthieu Guignard, responsable mondial du développement des produits et des marchés de capitaux chez Amundi. Il a ajouté que les investisseurs particuliers n'ont commencé que récemment à intégrer des stratégies ESG dans leurs portefeuilles, ce qui laisse une grande marge de manœuvre pour une plus grande pénétration.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF.