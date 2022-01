Trackinsight: Les ETF à considérer pour le rebond du bâtiment européen

Les données d'Eurostat montrent que la production dans le secteur du bâtiment dans la zone euro a légèrement augmenté de 0,5% en glissement annuel en novembre 2021, soit la plus faible hausse en 3 mois et après une hausse révisée à la baisse de 3,6% en octobre. Un ralentissement a été observé tant dans le génie civil (0,7% contre 2,5%) que dans le bâtiment (0,3% contre 3,9% en octobre). Parmi les plus grandes économies, une baisse de la production dans la construction a été enregistrée en Allemagne (-1,3% vs 1%), en France (-3% vs 4,1%) et en Espagne (-5,6% vs -3,4%).

Les investisseurs qui parient sur un rebond du bâtiment sur le vieux continent peuvent se tourner vers les ETF exposés à l'indice STOXX Europe 600 Construction & Materials, notamment Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF (XOPS), iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (EXV8) et Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (CST). L'indice offre une exposition aux sociétés de construction et de matériaux dans 17 pays européens, comme Vinci, Sika, CRH, Saint Gobain, Holcim, Geberit et Assa Abloy, pour n'en citer que quelques-unes.

Cette année, plus de 11,3 millions de dollars ont été retirés de cette gamme d'ETF, dont 7,1 millions appartenaient à XOPS.

Avez-vous des ETF dans votre portefeuille ? Votre opinion nous intéresse : Trackinsight Global ETF Survey 2022.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec nos outils gratuits :?

Vous souhaitez savoir quels ETF sont les plus performants ? Consultez nos guides d?investissement :