Trackinsight: Les ETF agricoles récoltent sur fond de conflit Russie-Ukraine

Les ETF de l'agro-industrie ont eu le vent en poupe, les investisseurs se bousculant pour profiter de la hausse des prix des matières premières agricoles après que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a perturbé les approvisionnements de deux des plus grands exportateurs mondiaux de céréales.

Selon Food & Agricultural Data (FAOTSTAT), la Russie et l'Ukraine représentent près d'un tiers des exportations de blé et d'orge, et environ un cinquième du commerce du maïs. L'aggravation des troubles dans la région pourrait accroître la pression sur l'offre de produits agricoles, déjà affectée par les événements climatiques extrêmes de l'année dernière et les obstacles logistiques mondiaux persistants.

Depuis le début de la guerre, environ 220 millions de dollars d'entrées nettes ont été injectés dans ces ETF domiciliés en Europe et en Amérique, portant le total des actifs sous gestion à 2,17 milliards de dollars, soit le plus haut niveau jamais atteint depuis la mi-2014. Les ETF agro-industriels investissent dans des actions liées à l'agriculture, une alternative aux ETC sur matières premières, qui investissent dans des matières premières physiques ou des contrats à terme sur matières premières.

Les investisseurs d'Amérique du Nord peuvent s'exposer aux actions du secteur de l'agroalimentaire par le biais iShares Global Agriculture Index ETF (COW), VanEck Vectors Agribusiness ETF (VEFA/MOO), iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI), et First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

Le VanEck Vectors Agribusiness ETF est le plus important dans cet espace avec 1,29 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Le fonds a reçu environ 100 millions de dollars d'entrées nettes depuis que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février. Le MOO cherche à suivre l'indice MVIS Global Agribusiness et investit dans des sociétés du secteur agroalimentaire, des semences aux engrais en passant par les équipements agricoles et les transformateurs alimentaires. En termes d'exposition aux pays (au 28 février 2022), les États-Unis ont la part la plus importante (58,6 %), suivis de l'Allemagne (8,62 %), du Canada (7,08 %), de la Chine (4,24 %) et du Japon (3,89 %). En ce qui concerne la répartition sectorielle, les biens de consommation de base sont exposés à 28,7%, les matériaux à 28%, les soins de santé à 22% et les produits industriels à 17,3%. Les 55 positions du fonds comprennent Deere & Co (7,78%), Bayer AG (7,62%), Nutrien LTD. (7,08%), Zoetis Inc. (6,54%), Corteva Inc. (5,78 %), Archer-Daniels-Midland Co. (5,49 %), IDEXX Laboratories (5,45 %), Tyson Foods Inc. (4,49%), Tractor Supply Co. (3,76%), et Kubota Corp. (2.9%). MOO a un ratio de dépenses total de 0,55% et se négocie principalement sur le NYSE Arca. Le cours de l'action du fonds a augmenté d'environ 5% depuis que la guerre a éclaté.

Les investisseurs européens ont été haussiers sur le iShares Agribusiness UCITS ETF (SPAG), ajoutant près de 200 millions de dollars dans le fonds cette année. Le SPAG cherche à suivre l'indice S&P Commodity Producers Agribusiness et investit dans des entreprises agricoles diversifiées. En date du 8 mars 2022, les États-Unis ont l'allocation la plus élevée (56,36 %). Viennent ensuite le Canada (11,7 %), le Japon (7,06 %) et la Norvège (5,79 %). Le secteur de la consommation de base (42,93 %) est le plus exposé, suivi par les matériaux (38,41 %) et les produits industriels (18,32 %). Les principaux noms du fonds sont Nutrien Ltd. (11,25%), Archer Daniels Midland (9,65%), Deere (9,25%), Corteva Inc. (7,57 %), et Tyson Foods Inc. classe A.

Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,55% et se négocie sur plusieurs bourses européennes telles que la bourse de Londres (SPAG, GBP ou ISAG, USD), Euronext Amsterdam (ISAE, EUR) et la bourse de Berne (ISAG, CHF). Depuis le 24 février, le cours de l'action ISAG a gagné 5%.

