Trackinsight: Les ETF carbone figurent parmi les meilleurs ETF ESG thématiques en janvier

SparkChange Physical Carbon EUA ETC (CO2), WisdomTree Carbon (CARP), and KraneShares European Carbon Allowance ETF (KEUA) ont connu une hausse proche des pourcentages à deux chiffres en janvier, alors que les contrats à terme sur les quotas de l'Union européenne (EUA) (mars 22) ont progressé de 10,8 % sur la même période pour atteindre 88,89 ?/tonne de CO2.

Le prix de la pollution en Europe est de plus en plus élevé, car les producteurs d'électricité continuent de s'alimenter en charbon au lieu du gaz naturel, plus cher. Malgré la baisse par rapport à son record historique atteint en décembre 2021, le gaz naturel européen reste aujourd'hui quatre fois plus cher que l'année dernière. Les tensions entre l'Europe et la Russie ont perturbé l'approvisionnement en gaz, poussant les prix à la hausse alors que la demande augmente en raison du temps plus froid.

Les ETF sur le carbone restent des produits intéressants pour les investisseurs cette année, attirant plus de 112 millions de dollars d'entrées nettes. Le KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN) a été le plus populaire en janvier, captant plus de la moitié des flux entrants. Le fonds est indexé sur le Global Carbon Index d'IHS Markit, qui offre une large couverture des quotas de carbone cap-and-trade, y compris les principaux programmes de cap-and-trade européens et nord-américains : European Union Allowances (EUA), California Carbon Allowances (CCA) et Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI).

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec nos outils gratuits :?

Vous souhaitez savoir quels ETF sont les plus performants ? Consultez nos guides d?investissement :