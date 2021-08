Trackinsight: Les ETF chinois remontent pour la deuxième journée consécutive

Les ETF chinois ont enfin renversé la tendance après les pertes dévastatrices causées par la répression réglementaire dans les secteurs de la technologie, du commerce électronique et de l’éducation.

L’indice composite SSEC, principal indice boursier de la Chine, a enregistré des gains consécutifs de 1,05 % et 1,01 % lundi et mardi respectivement. Le principe “Buy the dip” semble avoir alimenté le rallye, certains investisseurs trouvant des opportunités d’achat dans des actifs abandonnés tels que JD.com, Alibaba et d’autres géants chinois, avec des paris sur le recul des menaces du gouvernement chinois.

L’ETF iShares China Large-Cap (ISQM), avec environ 5 milliards de dollars d’actifs sous gestion, donne accès à 50 des plus grandes valeurs chinoises en Chine. L’ETF a affiché des gains de 1,86% et 1,09% respectivement en début de semaine.

