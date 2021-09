Trackinsight: Les ETF d’énergie profitent de la hausse des prix des combustibles fossiles

Les prix des combustibles fossiles (pétrole, gaz et charbon) poursuivent leur ascension dans un contexte d’augmentation de la demande mondiale et de resserrement de l’offre. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent approchent la barre des 80 dollars le baril, un record sur trois ans, tandis que le WTI a atteint des sommets sur sept ans. Les prix du gaz naturel sont également à leur plus haut niveau depuis sept ans aux États-Unis et à des niveaux records en Europe et ainsi qu’en Asie. Les contrats à terme sur le charbon ont atteint un nouveau record de 204,8 dollars par tonne fin septembre.

La reprise de la demande mondiale post-pandémie, les perturbations météorologiques aux États-Unis et les hivers froids qui s’annoncent en Europe ont fait grimper les prix du gaz naturel. Les nations, à la recherche de sources d’énergie alternatives, se tournent vers d’autres combustibles fossiles augmentant leurs prix également.

Cette tendance s’est répercutée sur les ETF de matières premières énergétiques et les ETF d’actions énergétiques. Avec une exposition au pétrole, WisdomTree WTI Crude Oil ETC (CRUD) et WisdomTree Brent Crude (BRNT) ont gagné plus de 3,0 % depuis vendredi dernier. Le United States Natural Gas Fund (UNG), qui suit en pourcentage les mouvements des prix du gaz naturel, a augmenté de +12,33% lundi. Le Energy Select Sector SPDR Fund ETF (XLE), le plus grand ETF d’actions énergétiques avec 23,8 milliards de dollars d’actifs, a gagné 15% entre lundi et vendredi dernier. Le fonds investit dans des sociétés du S&P 500 spécialisées dans le pétrole, le gaz et les combustibles consommables, ainsi que dans les équipements et services énergétiques. Ses principales positions sont Exxon Mobile Corporation (22,61 %), Chevron Corporation (20,23 %) et EOG Resources (4,91 %). En Europe, le Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (OIL), qui investit dans les principales sociétés pétrolières et gazières européennes, a gagné plus de 3 % cette semaine.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :