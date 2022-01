Trackinsight: Les ETF des secteurs de la valeur ont la cote en 2022

L'anticipation d'une hausse des taux d'intérêt pour ralentir l'inflation a peut-être déplacé l'intérêt des investisseurs des secteurs de croissance vers les secteurs de valeur comme les services financiers, l'industrie, les soins de santé, l'énergie et les biens de consommation de base. Les sociétés de croissance s'appuient sur des emprunts importants pour stimuler la croissance et, par conséquent, lorsque les emprunts deviennent plus coûteux (en raison de la hausse des taux), la croissance doit compenser. Les valeurs de rendement, quant à elles, ont moins recours à l'emprunt et sont donc moins touchées par la hausse des taux. Cette rotation peut être observée dans certains des plus grands flux entrants d'ETF au cours de la première semaine de 2022.

Le Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), qui investit dans les sociétés financières (par exemple, les banques) du S&P 500, a attiré 1,4 milliard de dollars de flux nets pour commencer l'année. Les banques réalisent leurs principaux bénéfices en percevant plus d'intérêts auprès des emprunteurs qu'elles ne doivent en verser aux déposants. Lorsque la Réserve fédérale des Etats Unis augmente les taux d'intérêt, les banques peuvent commencer à facturer davantage pour les prêts, mais il est peu probable qu'elles soient confrontées immédiatement à une hausse du coût des dépôts.

Le Health Care Select Sector SPDR (XLV) Fund a attiré 1,12 milliard de dollars au cours de sa première semaine en 2022. Les investisseurs s'attendent à ce que la demande de produits et de services de santé reste forte en dépit de la persistance de la pandémie de COVID-19.

D'autre part, la demande de produits alimentaires, de chauffage, de climatisation, d'éducation et de produits de la vie quotidienne restera probablement stable, même pendant une période de taux d'intérêt élevés. Le coussin de sécurité offert par les actions et les fonds connexes a attiré 971 et 695 millions de dollars dans le Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) et le Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) respectivement.

