Trackinsight: Les ETF du secteur de l'énergie poursuivent leur envolée alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine fait grimper les prix

Les ETF du secteur de l'énergie ont été le secteur le plus performant de la semaine, avec une hausse moyenne de 2,6 % et un afflux de plus de 1,1 milliard de dollars dans les ETF qui suivent ce secteur.

Les fonds d'énergie propre, en particulier, ont profité des préoccupations accrues concernant la sécurité énergétique résultant de la guerre en cours en Ukraine et des sanctions sévères contre la Russie et ses entreprises énergétiques, qui ont fait grimper les prix du gaz en Europe à de nouveaux records et ont déclenché l'un des plus grands chocs pétroliers depuis la Seconde Guerre mondiale. Les combustibles fossiles traditionnels ayant atteint des prix records ou presque, l'énergie verte semble désormais plus attrayante pour l'industrie et les consommateurs.

Le Global X Hydrogen ETF (HYDR) a bondi de 16 % cette semaine, le North Shore Uranium Mining ETF (URNM) a augmenté de 15 %, le ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) a bondi de 14 % et le Invesco Solar ETF (TAN), de 13 %.

Les ETF exposés aux services pétroliers et gaziers ont également progressé car leur rentabilité devrait augmenter avec la hausse des prix de l'énergie. Le VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) a augmenté de 11,6 % et le SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) et le iShares US Oil & Gas Equipment and Services ETF (IEZ) ont progressé de 11 % chacun.

Le conflit a également poussé les investisseurs à se réfugier dans des valeurs refuges comme l'or. Rien qu'au cours de cette semaine, les ETF d'or ont enregistré des entrées nettes de 3,4 milliards de dollars, le iShares Gold Trust (IAU) recueillant 890 millions de dollars de nouveaux actifs et le SPDR Gold Shares (GLD) 2,7 milliards de dollars.

