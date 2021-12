Trackinsight: Les ETF européens liés au S&P 500 ont enregistré des entrées nettes de 14 milliards de dollars cette année

Les ETF européens ayant une exposition totale ou partielle à l'indice américain le plus célèbre au monde, le S&P 500, ont attiré un flux net de 13,7 milliards de dollars depuis le début de l'année après des performances globalement résilientes. L'indice phare a généré un gain de +24% en dollars malgré toutes les incertitudes qui l'ont assailli tout au long de l'année, et a surperformé d'autres indices comme le MSCI World Ex. USA (+8,26% en USD) et l'EURO STOXX 600 (+11% en USD).

Les 3 ETF les plus populaires ont été iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX), Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSDL) et Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS1), attirant respectivement 3,57, 2,54 et 1,87 milliards de dollars. Les plus performants en dollars sont iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (IUES), iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (IUFS) et Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF (BYBU) avec +51%, +33% et +31% respectivement.

