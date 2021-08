Trackinsight: Les ETF liés à la cybersécurité plébiscités cette semaine

Les ETF de cybersécurité ont bien démarré cette semaine, après la réunion très médiatisée sur le sujet qui s’est tenue mercredi en présence du Président Joe Biden et des PDG de grandes entreprises, dont Amazon, Apple et Microsoft.

Cette discussion intervient après plusieurs cyberattaques ayant touché des agences gouvernementales, des municipalités et des systèmes de santé. Les dirigeants du secteur discuteront avec le Président Biden de la manière dont les secteurs public et privé peuvent travailler ensemble pour améliorer la cybersécurité du pays.

Les grands ETF axés sur la cybersécurité étaient donc dans le collimateur des investisseurs, notamment First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR), Global X Cybersecurity ETF (BUG) et iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK), qui ont enregistré des gains de plus de 5 % cette semaine.

CIBR, le plus important avec 4,46 milliards de dollars d’actifs sous gestion, investit dans des sociétés principalement impliquées dans l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion de protocoles de sécurité. Ses principales positions à la date d’hier sont Zscaler inc. (7,26%), CrowdStrike Holdings (6,52%) et Accenture Plc (6,33%).

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :