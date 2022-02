Trackinsight: Les ETF sur l'hydrogène malmenés par les perspectives de hausse des taux

L'économie de l'hydrogène a un rôle clé à jouer dans la transition énergétique mondiale en contribuant à diversifier les sources d'énergie dans le monde, à favoriser l'innovation commerciale et technologique en tant que moteurs de la croissance économique à long terme et à décarboniser le monde dans lequel nous vivons. Les investissements actuels et futurs dans l'économie de l'hydrogène font de cette industrie une cible potentiellement lucrative pour de nombreux investisseurs. Selon Hydrogen Council, l'investissement total dans les projets liés à l'hydrogène et tout au long de la chaîne de valeur s'élève à environ 500 milliards de dollars jusqu'en 2030.

Malgré ces perspectives favorables, les ETF Hydrogen ont été victimes de la rotation sectorielle, les investisseurs délaissant les actifs risqués pour se réfugier dans les valeurs et autres actifs plus sûrs. La hausse de l'inflation a conduit les banques centrales à adopter une attitude conservatrice, laissant entendre qu'elles pourraient accélérer les hausses de taux - un mauvais présage pour les actions ou les thèmes futuristes tel que l'hydrogène. Depuis le début de l'année, les ETF de la gamme hydrogène ont chuté de 20% en moyenne. Les investisseurs qui voient des opportunités d'acheter le creux de la vague peuvent explorer les ETF disponibles dans leurs régions respectives.

En Amérique, les investisseurs pourraient choisir entre le Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO), Global X Hydrogen ETF (HYDR), Direxion Hydrogen ETF (HJEN), ou Horizons Global Hydrogen Index ETF (HYDR). Le HDRO est le plus important en termes d'actifs (AUM) parmi les trois, avec 52,7 millions de dollars d'AUM. Le fonds suit l'indice BlueStar Global Hydrogen & Next Gen Fuel Cell et offre une exposition aux sociétés cotées dans le monde entier qui génèrent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires grâce à leur participation au développement de sources d'énergie à base d'hydrogène, de technologies de piles à combustible et de gaz industriels. Ses principaux investissements comprennent Plug Power (8,69%), Nel ASA (5,89%), Ballard Power Systems (5,45%), SFC Energy (5,35%) et Doosan Fuel Cell (5,31%). HDRO a un ratio de dépenses totales de 0,30% et se négocie sur le NYSE.

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWO) est le plus grand ETF d'hydrogène pur avec plus de 524 millions de dollars d'actifs sous gestion. Le fonds suit l'indice Solactive Hydrogen Economy NTR et investit dans des sociétés cotées à l'échelle mondiale et engagées dans l'économie de l'hydrogène, comme l'apport d'énergie, la production, le transport, le stockage et l'utilisation finale. Parmi les principaux noms du fonds figurent Toyota Motor Corp (4,65%), Chemours Co. (4,60%), Xcel Energy Inc (4,52%), Weichai Power Co. Ltd. (4,49 %) et Uniper AG (4,26 %). HTWO a un ratio de dépenses total de 0,49 % et se négocie à la Bourse de Londres (HTWO, USD ou HTWG, GBP), à la Borsa Italiana (HTWO, EUR), à la Deutsche Börse (HTMW, EUR) et à la SIX Swiss Exchange (HTWO, CHF).

Les investisseurs européens peuvent également accéder à ce thème naissant par le biais du VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF (HDGB) et du tout nouveau Global X Hydrogen UCITS ETF (HYDR).

