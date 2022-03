Trackinsight: Les ETF sur le cannabis bondissent en prévision du vote de la Chambre des représentants

Les investisseurs qui souffrent depuis longtemps de l'industrie naissante du cannabis ont reçu cette semaine une bonne nouvelle qui a fait bondir les actions du cannabis et qui pourrait inverser une tendance qui a vu les ETF du cannabis perdre en moyenne 13 % cette année.

La loi MORE (Marijuana Opportunity, Reinvestment and Expungement Act) devrait être soumise au vote de la Chambre des représentants la semaine prochaine - c'est seulement la deuxième fois dans l'histoire qu'un tel projet de loi atteint le sol de la Chambre. Cette loi "supprimerait le cannabis de la liste des substances contrôlées au niveau fédéral", éliminant ainsi l'un des principaux obstacles à la croissance du secteur. Le Global X Cannabis ETF (POTX) a été le plus performant de la semaine, avec un bond de 11,4 %, suivi de l'ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ), qui a progressé de 9 %. Toutefois, les investisseurs doivent savoir que même si la législation proposée est adoptée par la Chambre des représentants, elle doit encore passer par le Sénat et être approuvée par le président Biden, qui s'est déjà montré défavorable à l'idée d'une dépénalisation du cannabis au niveau fédéral.

