Trackinsight: Les ETF sur le carbone enregistrent de fortes entrées cette année, malgré la récente chute

Les ETF d'énergie verte sont arrivés en tête de la liste des meilleurs ETF ESG en Europe et en Amérique en février, le mois le plus agité que nous ayons connu depuis longtemps. Découvrez ci-dessous pourquoi ces ETF ont figuré sur la liste.

Le prix des permis carbone en Europe s'est effondré sur fond d'escalade de la crise russo-ukrainienne, faisant baisser le coût des émissions de carbone pour les entreprises les plus polluantes de l'UE. Les contrats à terme EUA Futures négociés sur la bourse ICE sont tombés à 68 euros par tonne de CO2 mercredi, quelques semaines après avoir atteint un sommet de 97 euros.

Le prix du carbone évolue généralement en fonction des prix de l'énergie, mais il s'est découplé en raison de la guerre russo-ukrainienne. Alessandro Vitelli, journaliste indépendant spécialiste des marchés de l'énergie et du carbone, a déclaré que les opérateurs pourraient avoir vendu leurs permis afin de lever des fonds pour des positions sur le gaz naturel. Il a également émis l'hypothèse que les investisseurs russes pourraient retirer leur argent pour éviter les sanctions.

Le système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) fait partie de la politique de l'UE en matière de lutte contre le changement climatique et constitue son principal outil pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière rentable. Les entreprises sont autorisées à émettre un plafond unique à l'échelle de l'UE pour certains gaz à effet de serre. Dans cette limite, les entreprises reçoivent ou achètent des quotas (EUA) qu'elles peuvent échanger entre elles en fonction de leurs besoins. Chaque quota équivaut à une tonne de dioxyde de carbone (CO2), le gaz à effet de serre le plus courant.

La baisse du prix du quota de carbone pourrait représenter une opportunité d'achat pour les investisseurs pariant sur les perspectives à long terme. Les fonds négociés en bourse du carbone représentent une voie simple et facile pour s'exposer aux permis carbone. Domicilié en Amérique du Nord, le KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN) investit dans les programmes de plafonnement et d'échange européens et nord-américains : European Union Allowances (EUA), California Carbon Allowances (CCA), Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) et United Kingdom Allowances (UKA). Parallèlement, le KraneShares European Carbon Allowance ETF (KEUA) se concentre uniquement sur les EUA, et le KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) sur les CCA. KRBN, KEUA et KCCA ont un ratio de dépenses de 0,78 %, 0,79 % et 0,79 % respectivement et se négocient principalement à la Bourse de New York.

Pendant ce temps, les investisseurs canadiens peuvent accéder aux ETF de crédits carbone récemment lancés, le Horizons Carbon Credits ETF (CARB) et Ninepoint Carbon Credit ETF (CBON) les premiers ETF de crédits de carbone sur le marché canadien. Dans l'ensemble, les investisseurs ont ajouté plus de 180 millions de dollars cette année dans ces ETF en Amérique.

Les investisseurs européens peuvent accéder au marché des permis d'émission de carbone par le biais de SparkChange Physical Carbon EUA ETC (CO2) et WisdomTree Carbon (CARP). CARP offre une exposition aux contrats à terme EUA. Il a un ratio de dépenses total de 0,35 % et se négocie sur plusieurs bourses européennes, notamment la Bourse de Londres (CARB, USD ; CARP, GBx), la Borsa Italiana (CARB, EUR) et la Deutsche Boerse (WCO2, EUR). D'autre part, le SparkChange CO2 offre une exposition physique aux EUAs au lieu de contrats à terme. Chaque SparkChange CO2 est physiquement garanti par un EUA. Les EUA détenus dans la structure de l'ETC ne peuvent pas être utilisés par les pollueurs, ce qui garantit un impact direct et positif sur l'environnement. L'ETC a un ratio de dépenses total de 0,89 % et se négocie à la Bourse de Londres (CO2 LN, EUR ; CO2P LN, GBP ; CO2U LN, USD). Cette année, les investisseurs ont ajouté 110 millions de dollars dans ces deux fonds.

