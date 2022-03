Trackinsight: Les ETF sur le coton augmentent en raison d'une météo changeante et de la hausse des coûts 24/03/2022 | 17:00 Envoyer par e-mail :

Les contrats à terme sur le coton ont atteint leur plus haut suite à la sécheresse aux Etats-Unis et à l'augmentation de la demande. Les contrats à terme sur le coton ont atteint leur plus haut niveau depuis juin 2011, à 130 $/lb, sur fond d'attentes d'une baisse de l'offre, alors que la sécheresse ravage les zones de plantation américaines et que la demande pour la fibre duveteuse gagne en traction. Dans l'ensemble, les précipitations ont été très faibles depuis début janvier dans la partie nord-ouest du Texas, qui représente environ 40 % de la production américaine de coton (USDA ERS). La hausse des coûts des pesticides n'a pas non plus contribué à faire baisser les prix, les analystes prévoyant une croissance plus faible des superficies cultivées aux États-Unis. Pendant ce temps, la demande augmente, notamment de la part de la Chine. Les données hebdomadaires de l'USDA sur les ventes à l'exportation montrent que les expéditions de coton ont atteint 96 % des estimations de l'USDA pour la campagne de commercialisation, soit 371 400 balles, ce qui représente également 5 % de plus que la semaine précédente et 34 % de plus que la moyenne des quatre semaines précédentes. Dans son rapport du 10 mars, l'USDA estime que la consommation mondiale de coton 2021/22 sera supérieure de 111 000 balles par rapport aux projections du mois dernier, tandis qu'il voit les stocks mondiaux de fin de campagne inférieurs de 1,7 million de balles en raison d'une production mondiale plus faible, notamment en Inde. Les investisseurs américains peuvent obtenir une part de l'action grâce à l'ETN iPath Series B Bloomberg Cotton Subindex Total Return (BAL). Ce billet négocié en bourse cherche à suivre le Bloomberg Cotton Subindex Total Return et offre une exposition aux contrats à terme sur le coton. Les investisseurs doivent garder à l'esprit que BAL est un ETN, ce qui signifie qu'ils seront exposés au risque de crédit de l'institution émettrice. BAL a un ratio de dépenses total de 0,45% et se négocie principalement sur le NYSE Arca. Depuis le début de l'année, BAL est en hausse de +18%. Les investisseurs européens peuvent s'exposer au coton par le biais de WisdomTree Cotton (COTN). COTN cherche à suivre le Bloomberg Cotton Subindex fonds investit dans les contrats à terme sur le coton. Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,49 % et se négocie sur le Deutsche Börse Xetra (OD7E, EUR), le London Stock Exchange (COTN, USD) et la Borsa Italiana (COTN, EUR). Cette année, le cours de l'action COTN (LSE) a augmenté de +19,5%. Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d'ETF.

