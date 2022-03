Trackinsight: Les ETF sur les véhicules éléctriques et les batteries restent populaires malgré des performances décevantes

Les investisseurs ont ajouté plus d'un milliard de dollars dans les ETF EV ("electric vehicles") et Batteries cette année, malgré des performances en demi-teinte. La baisse à deux chiffres des points de pourcentage (-11 % en moyenne) a été lucrative pour les chasseurs de bonnes affaires qui croient aux perspectives à long terme du thème de l'électrification de la mobilité et de la chaîne d'approvisionnement qui la soutient.

Selon les prix du lithium de Benchmark Minerals, les indices du lithium, du carbonate et de l'hydroxyde sont en hausse de 88 %, 93 % et 81 % respectivement jusqu'à présent en 2022, dans un contexte d'envolée de la demande mondiale et de pénurie de l'offre. Benchmark Minerals Intelligence couvre plus de 90 % des transactions mondiales de lithium, recevant des données de plus de 80 % des producteurs et 55 % des consommateurs du monde entier.

La flambée des prix de l'énergie due à l'invasion de l'Ukraine par la Russie a renforcé l'appel à la transition vers l'abandon des combustibles fossiles, ce qui a contribué à l'explosion de la demande de véhicules électriques. La Chine, l'un des plus grands marchés de véhicules électriques au monde, prévoit que ses ventes de véhicules électriques domestiques dépasseront les 5 millions en 2022, après avoir augmenté de 157 % (par rapport à 2020) pour atteindre 3,2 millions d'unités en 2021. Deloitte prévoit également une croissance annuelle composée de 29 % des ventes de véhicules électriques, pour atteindre 32 % des ventes de voitures neuves en 2030. Dans le même temps, les rapports de Mineral Benchmark Intelligence indiquent que les stocks de lithium chinois restent faibles. La difficulté pour les mineurs de trouver de nouvelles sources ou de développer de nouvelles technologies pour extraire le lithium des saumures fait que les producteurs ne peuvent pas répondre à la hausse de la demande. Le déficit de l'offre de lithium devrait s'étendre à 26 000 en 2022 et à 300 000 d'ici 2030.

Le thème vert est accessible aux investisseurs basés en Amérique par le biais de divers fonds négociés en bourse, tels que Global X Lithium & Battery ETF (LIT), Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV), KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF (KARS) - pour en citer quelques-uns.

LIT est le plus important avec 4,84 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Le fonds cherche à suivre l'indice Solactive Global Lithium et investit dans le cycle complet du lithium, de l'extraction et du raffinage du métal à la production de batteries. Au 28 février 2022, la Chine (44 %) est le pays le plus exposé au LIT, suivi des États-Unis (20 %), du Japon (11,4 %), de la Corée du Sud (9,6 %) et de l'Australie (6,4 %).

Les matériaux ont la plus forte allocation parmi les secteurs, avec 46,5 %. Les technologies de l'information, l'industrie et la consommation discrétionnaire viennent ensuite avec respectivement 21,2 %, 16,4 % et 15,9 % (au 28 février 2022). Les 10 principaux titres représentent 54 % du portefeuille (au 24 mars 2022) et comprennent des sociétés comme Albemarle Corp. (10,94 %), Tesla Inc. (6,35 %), TDK Corp. (5,75%), Quimica Y-SP ADR (5,23%), et Contemporary A-A (4,81%).

LIT a un ratio de dépenses total de 0,75 % et se négocie sur le NYSE Arca. LIT a connu des sorties de fonds de -164 millions de dollars cette année et a vu le cours de son action chuter de -11%.

Entre-temps, les investisseurs canadiens peuvent s'exposer aux mineurs de lithium par le biais du Horizons Global Lithium Producers Index ETF (HLIT). Le HLIT cherche à suivre l'indice Solactive Global Lithium Producers NTR - USD et investit dans des sociétés cotées en bourse engagées dans l'extraction et/ou la production de lithium, de composés de lithium ou de composants liés au lithium. Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,75 % et se négocie à la Bourse de Toronto.

Parmi les options populaires pour les investisseurs européens, citons le L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATT), le iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (ECAR) et le WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (W1TA).

L'ETF BATT vise à suivre l'indice Solactive Battery Value-Chain et investit dans des sociétés qui fournissent certaines technologies électrochimiques de stockage d'énergie et des sociétés minières qui produisent des métaux utilisés pour fabriquer des batteries.

En termes d'exposition aux pays (de l'indice, au 28 janvier 2022), le Japon se taille la part du lion (24 %), suivi des États-Unis (22,2 %), de la Corée (11,2 %), de l'Australie (9,6 %) et de la France (7 %). L'industrie a la plus forte allocation sectorielle (37 %), suivie par la consommation discrétionnaire (28,5 %), les matériaux (19,2 %), les technologies de l'information (12 %) et les services de communication (3,3 %). Parmi les 10 principales composantes de l'indice (~40%) figurent Mineral Resources (4,9%), Pilbara Minerals (4,7%), Lockheed Martin (4,2%), AMG Advanced Metallurgical (4,2%), Renault (3,8%) et Delta Electronics (3,8%) - pour n'en citer que quelques-unes.

BATT a un ratio de dépenses total de 0,49% et se négocie sur plusieurs bourses européennes telles que le London Stock Exchange (BATT, USD ou BATG, GBP), Euronext (BATT, EUR), Borsa Italiana (BATT, EUR), Deutsche Boerse (BATE, EUR) et SIX Swiss Exchange (BATT, CHF). Cette année, BATT a connu une collecte de 57 millions de dollars et a vu le cours de son action chuter de -6%.

