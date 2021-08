Trackinsight: Les ETFs de mines d’or creusent plus profond

L’or a reculé mercredi, passant sous la barre des 1 800 dollars, alors que le dollar s’appréciait et que le mystère planait sur les perspectives de réduction des dépenses de la Fed.

Ces derniers temps, la situation s’est dégradée pour les mineurs d’or, dont la rentabilité est liée au prix de l’or. Les sociétés minières ont tendance à utiliser leur levier opérationnel et financier pendant les phases de hausse du prix de l’or afin de maximiser les bénéfices et le rendement pour les actionnaires. Cette astuce est toutefois à double tranchant et peut tourner mal lorsque les prix de l’or baissent, en particulier pour les juniors.

Les ETF de mines d’or ont été tirés vers le bas hier, le VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) et le VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) perdant respectivement -1,34 % et -1,64 %.

