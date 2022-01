Trackinsight: Les ETP Crypto les plus performants en 2021

En 2021, une adoption institutionnelle accrue et une réglementation plus favorable ont alimenté l'intérêt des investisseurs pour les crypto-monnaies. La capitalisation totale du marché des crypto-monnaies s'est envolée en novembre pour atteindre la barre des 3 000 milliards de dollars, éclipsant la capitalisation du marché de l'argent (1 300 milliards de dollars) et comblant l'écart avec l'or (11 400 milliards de dollars), la réserve de valeur "O.G.".

Cherchant à pimenter leurs portefeuilles avec les actifs de la "nouvelle ère", la foule d'investisseurs a injecté plus de 8 milliards de dollars d'argent FOMO dans les Crypto Exchange-Traded-Products (ETP), des instruments qui offrent un accès plus facile et plus simple aux crypto-monnaies. Dans la liste des meilleurs ETP Crypto de 2021 figurent 21Shares Binance Coin ETP (ABNB, +1,246%), Ether Tracker Euro ETC (ETHEREUM XBTE, +424%), 21Shares Ethereum ETP (AETH, +398%) et 21Shares Ripple XRP ETP (AXRP, +355%).

ABNB (583 millions de dollars d'actifs), cherche à fournir une exposition à la performance de Binance coin (BNB), le jeton natif de la bourse Binance et l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies en termes de volume d'échange au niveau mondial. Binance coin ou BNB est devenu la troisième plus grande crypto-monnaie (hors pièces stables) en termes de capitalisation boursière (85 milliards de dollars, année 2021), derrière Bitcoin (890 milliards de dollars, année 2021) et Ethereum (438 milliards de dollars, année 2021).

En 2021, l'ETP s'est envolé avec son actif sous-jacent (+1 270 %, 2021). Le produit a un ratio de dépenses total de 2,5 % et se négocie sur Euronext Paris (ABNB FP, EUR), Euronext Amsterdam (ABNB NA, USD), SIX Swiss Exchange (ABNB SE, USD), BX Swiss (ABNB BW, CHF) et Gettex (21XJ GZ, EUR). Depuis sa création le 14 octobre 2019, ABNB a généré plus de +2 600% de gains cumulés.

