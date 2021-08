Trackinsight : Les actions du secteur de l’énergie ont un coup de mou 05/08/2021 | 17:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les actions du secteur de l’énergie ont chuté ce mercredi, entraînés à la baisse par les prix du pétrole qui sont en… Les actions du secteur de l’énergie ont chuté ce mercredi, entraînés à la baisse par les prix du pétrole qui sont en baisse pour la troisième journée consécutive et atteignent leur plus bas niveau en deux semaines, en raison (1) d’une augmentation surprise des stocks de brut américains, (2) de mauvaises données économiques américaines et (3) des craintes que l’augmentation des cas du variant Delta du coronavirus ne pèse sur la demande énergétique mondiale. Le prix du brut américain West Texas Intermediate (WTI) a chuté de 3,4 %, pour s’établir à 68,15 $, tandis que les contrats à terme sur le Brent ont chuté de 2,8 %, pour s’établir à 70,38 $ le baril, le plus bas pour les deux références depuis le 20 juillet. 19 ETF axés sur les actions de grande et moyenne capitalisation du secteur de l’énergie ont suivi le mouvement et affiché des rendements de -2,96 % en moyenne ce mercredi. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d’ETF

© www.trackinsight.com 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue