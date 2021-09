Trackinsight: Les actions japonaises sombrent dans le sillage des marchés américains

Les actions japonaises ont partagé le même sort que leurs homologues américaines puisque le Nikkei 225 a chuté de 2,12 % mercredi, quelques heures après que le S&P 500 ait clôturé en baisse de 2,04 % le mardi. Aux États-Unis, la hausse des rendements obligataires et la faiblesse des données sur la confiance des consommateurs ont provoqué d’importantes chutes des actions technologiques et de communication. Le Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) et le Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC), qui investissent dans les actions technologiques et de communication du S&P 500, ont chuté de 2,96 % et 2,44 % respectivement mardi.

De même, les actions technologiques au Japon ont mené les baisses. Les ETF exposés à l’indice Nikkei 225 ont chuté en conséquence. L’important Nomura Nikkei 225 ETF (NTETF), qui gère 8 431 milliards de yens (75,7 milliards de dollars), a baissé de 1,6 % mercredi.

L’actualité japonaise a été marquée par l’élection de Fumio Kishida à la tête du Parti libéral démocrate au pouvoir, quelques minutes après la fermeture du marché de Tokyo. M. Kishida est appelé à bientôt devenir le nouveau Premier ministre du Japon.

