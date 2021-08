Trackinsight : Les actions japonaises soutenues par l’amélioration du PMI manufacturier en juillet 03/08/2021 | 16:00 Envoyer par e-mail :

La publication de l'indice PMI manufacturier du Japon pour le mois de juillet a entraîné les actions des moyennes et grandes capitalisations à la hausse ce lundi. La dernière enquête de la Jibun Bank a montré une hausse de l'indice PMI manufacturier à 53,0 (contre 52,4 en juin), principalement grâce à l'augmentation des commandes dans les secteurs des semi-conducteurs et de l'automobile. Les ETF ciblant les moyennes et grandes capitalisations japonaises ont progressé de 1,45% à la clôture lundi, avec une collecte nette de 31,65 millions d'euros. Le segment comprend 97 ETF qui suivent 53 indices pour un total de 62,15 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

