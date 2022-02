Trackinsight: Les actions tchèques atteignent leur plus haut niveau depuis plus de 13 ans

L'indice de référence de la République tchèque, le "PX", a grimpé à 1 474 points ce mercredi pour atteindre son plus haut niveau depuis juillet 2008. Le PX (jusqu'en mars 2006, le PX 50) est un indice boursier majeur qui suit les performances des grandes entreprises cotées à la Bourse de Prague. Dix des onze sociétés de l'indice ont généré des rendements positifs au cours de l'année écoulée, avec en tête CEZ AS (énergie, +57,3 %), Erste Group Bank AG (services financiers, +49,21 %), Ceska Zbrojovka Partner (armes à feu, +49,14 %), Komercni Banka (services financiers, +42,21 %) et Moneta Money Bank (services financiers, +23,52 %). Photon, une société néerlandaise d'énergie solaire et de solutions de traitement de l'eau est la seule société en baisse de l'indice, avec une chute de -58,41% sur la même période.

Les investisseurs peuvent accéder au marché tchèque grâce aux fonds négociés en bourse (ETF). En Europe, l'Expat Czech PX UCITS ETF (CZX) suit la performance de l'indice PX et offre une exposition liquide et diversifiée aux actions tchèques. Le CZX a un ratio de dépenses total de 1,38% et est disponible pour les investisseurs bulgares et étrangers sur la Bourse bulgare et sur la Bourse de Francfort (XETRA) respectivement. Au cours de l'année écoulée, le fonds a généré un rendement positif de +40% en EUR.

Parmi les autres fonds européens fortement exposés aux actions tchèques, citons le Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (exposition de 13 %), le Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (exposition de 13 %) et le iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF (exposition de 4,09 %).

En Amérique, l'ETF Cambria Global Value (GVAL), géré activement, est exposé à plus de 10% à la République tchèque en détenant CEZ AS (4,04%), Moneta Money Bank (2,73%), Komercni Banka (2,33%) et Philip Morris CR AS (1,52%). Les gestionnaires du fonds sélectionnent 25% des pays à partir d'une liste de 45 économies développées et émergentes, puis ciblent les 10 actions les plus sous-évaluées parmi les 30 plus grandes actions par capitalisation boursière au sein de chaque pays. GVAL a un ratio de dépenses total de 0,71% et se négocie principalement sur la bourse CBOE BZX.

En misant sur le nucléaire et l'uranium, le VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) offre une exposition d'environ 5 % à la République tchèque grâce à son investissement dans CEZ AS. Le fonds suit l'indice MVIS Global Uranium & Nuclear Energy (MVNLRTR) et investit dans un petit portefeuille de sociétés impliquées dans l'industrie de l'énergie nucléaire, allant des conglomérats industriels aux mineurs d'uranium. Les entreprises éligibles doivent tirer au moins 50 % de leurs revenus de ce secteur. NLR a un ratio de dépenses nettes de 0,6 % et se négocie principalement sur le NYSE Arca.

