Trackinsight: Les actions technologiques continuent de soutenir l’un des plus grands ETF ESG

Les investisseurs qui ont acheté 10 000 $ d'actions ESGU à la création de l'ETF ont transformé leur investissement en 22 929 $ le 23 septembre dernier. iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU), l'un des plus grands ETF ESG au monde avec 22,3 milliards de dollars d'actifs, continue de réaliser les objectifs financiers des investisseurs tout en détenant des sociétés américaines qui présentent des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance positives. Depuis le début de l'année, ESGU a affiché 18% de rendements positifs et a amassé environ 6,1 milliards de dollars de flux. Lancé le 1er décembre 2016, le fonds obtenait une note ESG moyenne de "A" et un score de qualité MSCI ESG de 6,7/10 dès le 7 Septembre. Sa bonne performance est attribuée à sa forte exposition (~30%) aux actions des technologies de l'information qui connaissent une croissance plus importante en moyenne. Ses principales positions sont Apple Inc. (5,92%), Microsoft (5,5%) et Amazon (3,76%). Les investisseurs qui ont acheté 10 000 $ d'actions ESGU à la création de l'ETF ont transformé leur investissement en 22 929 $ le 23 septembre dernier. Avec plus de 115 milliards de dollars de flux rien qu'en 2021, l'investissement ESG gagne en popularité et la tendance devrait se poursuivre avec l'augmentation de la sensibilisation sociale et environnementale de toutes les parties prenantes. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d'ETF

ESG Investing

