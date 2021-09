Trackinsight: Les actions vietnamiennes terminent la semaine avec un triplé de rendements positifs

Les actions vietnamiennes ont terminé la semaine avec une hausse, l’indice référence du pays VN-Index, ayant gagné 1% au cours des trois derniers jours. La liquidité du marché s’est également améliorée avec une injection d’environ 527,6 millions de dollars US de la part des investisseurs dans la bourse du sud, signe du retour de l’appétit des investisseurs pour le risque. À 1 352,64 points, l’indice est maintenant à son plus haut niveau depuis le plongeon du marché le 19 août.

L’indice VN30, qui suit les 30 plus grandes valeurs en termes de capitalisation boursière à la Bourse de Ho Chi Minh (HoSE), a suivi le mouvement avec des gains de 0,43 % vendredi, principalement influencés par la hausse des valeurs bancaires à forte pondération telles que la Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPB, +3,08 %), la Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (TCB, +1,32 %) et la Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPB, +5,56 %). D’autres grandes capitalisations du secteur manufacturier ont contribué à la hausse.

Le Vietnam est souvent considéré comme un remplaçant potentiel de la Chine en tant que première destination pour l’externalisation de la fabrication. Cela peut sembler un peu tiré par les cheveux aujourd’hui, mais le Vietnam offre les paramètres d’investissement de base comme des coûts bas de main d’œuvres, une politique stable et des politiques de commerce et d’investissement de plus en plus libérales.

Pour profiter de l’éventuel boom du marché, les investisseurs peuvent s’exposer aux actions vietnamiennes par le biais des ETF. Des options comme VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) et Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (XFVT) ont déjà attiré des centaines de millions de dollars d’entrées et continueront probablement à prospérer avec l’économie prometteuse du Vietnam.

