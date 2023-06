D'après les résultats de notre enquête globale sur les ETFs, les participants sont unanimes sur le fait que le coût est le principal avantage des ETFs, devant leur potentiel de diversification et leur accessibilité. Les investisseurs basés en Amériques se démarquent dans les réponses et mentionnent l'efficacité fiscale des ETFs, leur donnant un avantage certain sur les autres support d'investissement.

Les résultats complets de notre enquête sont disponibles ici:

https://www.trackinsight.com/global-etf-survey/2023?utm_source=zonebourse&utm_medium=article&utm_campaign=survey2023_post4