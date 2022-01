Trackinsight: Les craintes de l'inflation soulèvent les ETF de métaux

La semaine a été importante pour les métaux, l'or et l'argent affichant tous deux des ruptures significatives, les actions étant forcées de reculer et les marchés prévoyant jusqu'à sept hausses des taux d'intérêt de la Fed cette année.

Malgré les discussions sur le remplacement de l'or par le bitcoin comme protection contre l'inflation, cela ne s'est pas encore concrétisé, et le bitcoin est tombé à 39 000 dollars. L'incertitude des investisseurs se reflète dans la performance des ETF qui suivent les contrats à terme sur le VIX à court terme, qui ont grimpé jusqu'à 16,7 % cette semaine dans le cas de UVXY - The ProShares Ultra VIX SHORT-TERM FUTURES ETF, suivi de près par le ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) qui a augmenté de 15 %.

Dans ce contexte de peur, les ETF qui suivent l'argent, le palladium, le platine et l'or ont fait un bond dans les rangs des plus performants après des mois dans l'ombre. Le Invesco DB Silver Fund (HUZ) a augmenté de 7,8 % cette semaine, le GraniteShares Platinum Trust (PLTM) de 7,7 %, l'Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) de 5,7 % et le WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) de 5 %. Malgré ces bonnes performances, les flux vers les ETF sur l'or et l'argent ont été modérés, avec seulement 352 millions de dollars de nouveaux flux vers les ETF sur l'or et 1,6 million de dollars de flux vers les ETF sur l'argent cette semaine.

