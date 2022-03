Trackinsight: Les craintes liées à la réglementation et les problèmes liés aux cotations étrangères affectent les actions chinoises

Alors que tous les regards sont tournés vers la frontière entre la Russie et l'Ukraine, la déroute actuelle des actions chinoises est passée sous le radar de nombreux investisseurs. Les entreprises technologiques chinoises, en particulier, connaissent une année 2022 difficile, les ETF qui suivent le secteur des sciences de la vie ayant chuté en moyenne de 26 % cette année, et de 6,5 % cette semaine. Les ETF qui suivent le thème de la numérisation de la Chine ont suivi une trajectoire similaire, chutant de -23,7 % cette année et de -8,7 % cette semaine. Les entreprises chinoises ont été malmenées par l'augmentation du risque réglementaire dans le pays et à l'étranger, la hausse des prix des matières premières et les nouvelles épidémies de CoronaVirus.

D'un point de vue réglementaire, les entreprises chinoises sont confrontées à la double complexité des retraits forcés de la cote de Wall Street et des difficultés à satisfaire aux exigences de cotation plus strictes de Hong Kong et de Singapour. La SEC a récemment annoncé que cinq entreprises chinoises (Yum China Holdings, ACM Research, BeiGene, Zai Lab et Hutchmed) seraient radiées de la cote si elles ne pouvaient pas produire des documents d'audit pour justifier leurs résultats financiers.

Les décideurs politiques et les régulateurs appellent à un examen plus approfondi des sociétés chinoises cotées aux États-Unis, tandis que Pékin a engagé une répression contre les sociétés technologiques cotées à l'étranger, considérées comme des risques potentiels pour la sécurité nationale.

L'Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) a chuté de 8,8 % au cours de la semaine et a perdu plus de 26 % depuis le début de l'année. Le Global X China Biotech Innovation ETF (CHB) a également perdu 8,8 % cette semaine, le KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) a perdu 8,7 % cette semaine (-24 % depuis le début de l'année) et a enregistré des sorties de près de 240 millions de dollars. Parmi les autres perdants importants, citons le Global X China Materials ETF (CHIM) qui a chuté de 8 % et le iShares China Large Cap ETF (FXI/ISQM) qui a perdu 7,7 %.

