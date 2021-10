Trackinsight: Les crypto-monnaies bondissent en réponse à la SEC et de la Fed 07/10/2021 | 15:15 Envoyer par e-mail :

Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'interdire les crypto-monnaies. La capitalisation totale du marché cryptographique a augmenté de plus de 300 milliards de dollars au cours des 7 derniers jours, quelques semaines après avoir résisté à la répression chinoise. Les trois premières crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière, Bitcoin, Ethereum et Binance Coin, ont gagné plus de 20 % chacune depuis la semaine dernière, tandis que la monnaie mème Shiba Inu a explosé de +340 % au cours de la même période après le tweet d'Elon Musk, montrant son chien Shiba Inu "Floki". Cette résurgence fait suite aux commentaires du président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, qui a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'interdire les crypto-monnaies et qu'une interdiction relèverait du Congrès. Les commentaires de Gensler sur les crypto-monnaies sont la réitération de la déclaration du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, qui a exprimé vendredi dernier qu'une interdiction des crypto-monnaies n'est pasà l'ordre du jour. Dans l'espace Crypto ETF, 21Shares Crypto Basket Index ETP, WisdomTree Bitcoin ETP et VanEck Vectors Ethereum ETN ont gagné plus de 20% chacun depuis le début du mois d'octobre.

