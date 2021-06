Trackinsight: Les cryptomonnaies récupèrent une partie des pertes des semaines passées 11/06/2021 | 16:30 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Après une lourde chute lors des dernières semaines, le marché des cryptos reprend son souffle. Après une lourde chute de l’ensemble des cryptomonnaies à la suite des nouvelles restrictions du gouvernement chinois, le marché des cryptos reprend son souffle. En effet, aux alentours de la mi-mai, le gouvernement Chinois a annoncé qu’il interdisait aux institutions financières et aux sociétés de services financiers (notamment de paiement) de fournir des services liés aux cryptomonnaies. Après cette annonce la valeur de la majorité des cryptos a fortement baissé sur une durée de trois semaines. Cependant depuis le 8 juin, nous voyons une reprise de la croissance dans les prix des monnaies numériques. Mais pour l’instant, cette reprise ne suffit pas à recouvrir les pertes importantes enregistrées le mois dernier. En effet, le Trackinsight Cryptocurrency Theme qui regroupe 21 ETF reproduisant les performances d’une ou d’un panier de plusieurs cryptomonnaies, enregistre une perte de -21.9% sur les trois derniers mois glissants. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d’ETF

