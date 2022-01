Trackinsight: Les données PMI inquiètent les investisseurs des ETFs du marché européen

L'indice PMI composite de la zone euro (IHS Markit) a reculé à 52,4 en janvier 2022, contre 53,3 le mois précédent, et est légèrement inférieur aux attentes du marché qui tablait sur 52,6, selon une estimation "flash" publiée lundi. La dernière lecture a indiqué un deuxième mois consécutif de ralentissement de la croissance de l'activité commerciale, le rythme d'expansion atteignant son plus bas niveau depuis 11 mois, le secteur des services étant frappé par de nouvelles restrictions COVID-19. D'autre part, la production manufacturière a connu sa plus forte hausse en cinq mois en raison des signes d'atténuation des retards dans la chaîne d'approvisionnement.

L'indice PMI a pesé sur le sentiment du marché, entraînant les marchés boursiers européens dans le rouge. Les indices EURO STOXX 50 et STOXX 600 ont chuté de plus de -2% (11:40 AM, GMT +1). Dans le même temps, les investisseurs sont restés prudents avant la déclaration de politique générale de la Réserve fédérale américaine prévue mercredi, les responsables devant signaler leur première hausse de taux d'intérêt depuis 2018.

Les ETF qui suivent l'EURO STOXX 50 et le STOXX 600 ont suivi le mouvement, notamment l'iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF, le Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF, le Lyxor Core STOXX Europe 600 UCITS ETF et l'Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF, qui ont perdu entre 1 % et 2,5 %. Dans le même temps, iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF, Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF, et Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF ont subi une baisse plus importante, de plus de 3 %.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec nos outils gratuits :?

Vous souhaitez savoir quels ETF sont les plus performants ? Consultez nos guides d?investissement :