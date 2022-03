Trackinsight: Les énergies alternatives dominent la liste des meilleurs ETF ESG de février

Les ETF d'énergie verte sont arrivés en tête de la liste des meilleurs ETF ESG en Europe et en Amérique en février, le mois le plus agité que nous ayons connu depuis longtemps. Découvrez ci-dessous pourquoi ces ETF ont figuré sur la liste.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a déclenché une explosion d'intérêt pour les actions liées aux énergies alternatives, après que les prix des combustibles fossiles aient crevé le plafond. En février, l'indice S&P Global Clean Energy a bondi de 11,7 %, le MAC Global Solar Energy Index Total Return a augmenté de 10 % et le Solactive Wind Energy Index de 8,23 %. L'indice Solactive Global Hydrogen, qui suit les actions engagées dans le développement de l'industrie mondiale de l'hydrogène, a également participé à l'action, avec une hausse de 15,17 % sur la même période.

Les pays occidentaux ont riposté en imposant des sanctions sévères à la Russie - une puissance énergétique responsable de 17 % de la production mondiale de gaz naturel, de 12 % de la production de pétrole et de 40 % des importations de gaz naturel en Europe (EIA, EUROSTAT). En conséquence, les prix des contrats à terme du Brent et du pétrole brut WTI ont augmenté de +10,72% et +8,59% respectivement en février, tandis que les prix du gaz naturel européen et britannique ont doublé. De plus, la demande refoulée de charbon en Europe a fait grimper les contrats à terme. Les contrats à terme sur le charbon de Newcastle et les contrats à terme sur le charbon de l'ICE Rotterdam ont grimpé en flèche de +80 % et +166 % respectivement le mois dernier.

Les contrats à terme sur l'uranium ont également franchi le seuil des 50 dollars la livre, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis septembre 2021, alors que l'énergie nucléaire est sur le devant de la scène. Le président Emmanuel Macron a déclaré que la France ne construirait pas moins de quatorze nouvelles centrales nucléaires pour assurer son indépendance énergétique tout en augmentant sa capacité de production d'énergie sans carbone. Parallèlement, le ministre allemand de l'économie a déclaré que le pays envisageait de prolonger la durée de vie de ses trois centrales nucléaires restantes afin de sécuriser l'approvisionnement énergétique du pays face à l'incertitude entourant l'approvisionnement en gaz russe. L'économie la plus forte et le pays le plus peuplé d'Europe avaient prévu d'abandonner complètement l'énergie nucléaire cette année.

Les investisseurs considèrent cette récente évolution comme la goutte d'eau qui fera déborder le vase et incitera les pays dépendants des combustibles fossiles à investir davantage dans les énergies renouvelables et à réduire leur dépendance au pétrole et au gaz. Les ETF exposés aux énergies propres, au solaire, à l'éolien, à l'uranium et aux actions d'hydrogène ont été marqués - mettant en évidence la liste des ETF ESG les plus performants en février.

Les meilleurs ETF ESG en Amérique

Les meilleurs ETF ESG en Europe