Trackinsight: Les inquiétudes post-vaccination plombent Roblox Shares

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Malgré l'impressionnant chiffre d'affaire, les investisseurs d'actions RBLX craignent que la croissance diminue avec la rentrée scolaire des adolescents. Les actions de Roblox (RBLX) ont plongé hier de -5,01%, les investisseurs craignant que la réouverture des écoles n’affaiblisse l’engagement de sa jeune base d’utilisateurs. Roblox est une plateforme de jeux en ligne et un système de création de jeux très populaire auprès des jeunes de moins de 13 ans. Il leur permet de programmer et de jouer à des jeux créés par d’autres utilisateurs. La société, dont les actions sont cotées en bourse depuis le mois de mars, a annoncé que son chiffre d’affaires était passé de 200,4 millions de dollars au trimestre précédent à 454,1 millions de dollars, tandis que les réservations ont atteint 655,5 millions de dollars, contre 494,2 millions de dollars l’année précédente. Roblox a toutefois enregistré des pertes deux fois plus importantes ce trimestre (140,1 millions de dollars) que l’année précédente (71,5 millions de dollars). Malgré l’impressionnant chiffre d’affaire, les investisseurs d’actions RBLX craignent que la croissance diminue avec la rentrée scolaire des adolescents, qui auront moins de temps pour être actifs sur la plateforme. Les pertes énormes liées à une seule action peuvent être évitées grâce à la diversification. Les ETF peuvent être l’outil permettant d’explorer les opportunités d’investissement gagnantes tout en répartissant les risques. Roblox est une participation dans plusieurs ETF sur les jeux vidéo et la technologie, notamment le Roundhill Ball Metaverse ETF (BETZ), avec une allocation de 4,85 %. L’ETF VanEck Vectors Video Gaming and eSports (ESPO) détient également des actions de RBLX, pour une valeur de 4,48 % de son actif total. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d?ETF

