Trackinsight: Les investisseurs de 2022 continuent d'injecter des capitaux dans les ETF ESG 

L'attrait de l'investissement dans des fonds responsables n'a pas faibli cette année, les investisseurs ayant ajouté 12.7 milliards de dollars d'entrées nettes dans les ETF ESG. Autrefois considérés comme secondaires, il faut désormais compter avec les ETF ESG. Au cours des huit dernières années, les véhicules d'investissement verts ont enregistré plus de 300 milliards de dollars de flux nets et ont connu une croissance annuelle moyenne pondérée de 75 %, passant de 4,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 1er janvier 2014 à 425 milliards de dollars d'actifs sous gestion à la fin de l'année 2021. Les ETF ESG ont atteint un point de basculement en 2020 - témoignant d'une incroyable croissance de 223 % sur l'année et atteignant un nouveau record de 189 milliards de dollars d'actifs sous gestion. La poussée des flux entrants s'est poursuivie en 2021, pour pulvériser le précédent record. Cette année-là, 14 % des flux totaux d'ETF sont allés à l'ESG.

Parmi les ETF ESG les plus populaires en Amérique en 2022, on trouve le iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) avec 740 millions de dollars de flux nets, suivi du BMO MSCI USA ESG Leaders Index ETF (ESGY, 590 millions de dollars), du iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE, 348 millions de dollars), du Vanguard ESG U. S. Stock ETF (ESGV, 329 millions de dollars) et Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR, 302 millions de dollars).

En Europe, le SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (SPPU) a mené le peloton avec plus de 1 245 millions de dollars d'entrées nettes. Le Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF (XZMU) est arrivé en deuxième position avec 820 millions de dollars, suivi du BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF (EKUS, 759 millions de dollars), du Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF (FUSS, 608 millions de dollars) et du iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EMPA, 563 millions de dollars).

Les perspectives ESG pour 2022 restent solides avec encore de nombreux enjeux à venir, notamment l'augmentation des réglementations durables mondiales, l'inclusion possible du nucléaire, du gaz en tant qu'investissements verts dans le cadre de la taxonomie de l'UE, l'introduction de la préférence ESG pour les investisseurs avec MiFID2, la mise en œuvre des informations sur les produits d'investissement durable SFDR jusqu'en 2023, et surtout la hausse des initiatives et réglementations ESG en Asie.

