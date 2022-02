Trackinsight: Les investisseurs des ETF sur le cannabis restent stables malgré le plongeon

Les ETF sur le cannabis ont reçu un coup de pouce réglementaire après que l'État américain du Mississippi a légalisé la marijuana médicale pour les personnes souffrant de maladies débilitantes telles que le sida, le cancer et la drépanocytose. Le Mississippi devient ainsi le 37e État à autoriser l'usage médical du cannabis, selon la Conférence nationale des législatures d'État.

Bien qu'il s'agisse certainement d'une bonne nouvelle pour les ETF Cannabis ou Marijuana, la gamme continue d'afficher de fortes baisses (-10% depuis le début de l'année) - en ligne avec les valeurs de la marijuana qui ont lutté contre une concurrence intense, des finances volatiles et l'absence d'avancées législatives majeures au niveau fédéral américain. Parmi les ETF qui ont le plus reculé cette année figurent le AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO, -17,6 %), le AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS, -13,6 %), le Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF (HMMJ, -13,8 %) et le Global X Cannabis ETF (POTX, -11,8 %), pour n'en citer que quelques-uns. Malgré ces coups durs, les investisseurs en ETF Cannabis ont gardé leur sang-froid cette année après avoir versé plus de 2,3 milliards de dollars dans ces fonds thématiques en 2021 - puisque seulement un maigre 17 millions de dollars ont été retirés en janvier 2022.

Les principaux catalyseurs à venir pour l'industrie comprennent une légalisation accrue au niveau des États américains, une augmentation des niveaux de fusions et d'acquisitions et un éventuel "oui" européen à la marijuana récréative. En décembre dernier, Malte est devenu le premier pays de l'Union européenne à accepter de légaliser officiellement l'utilisation et la culture de la marijuana à des fins récréatives. On s'attend à ce que l'Allemagne, l'Italie et le Luxembourg sautent dans le train de la marijuana, les agences gouvernementales ayant déjà jeté les bases légales.

Florian Berberich, directeur associé pour la région DACH chez Rize, qui travaille en étroite collaboration avec New Frontier Data pour sa stratégie ETF - l'une des principales sociétés de recherche sur le cannabis dans le monde, a dit : "Nous pouvons également observer que les catalyseurs de l'année dernière liés nouvelles de l'Allemagne et de Malte ont certainement augmenté l'intérêt des fusions et acquisitions." Berberich a ajouté que l'Europe en général reste un espace viable pour de larges investissements et la croissance dans l'espace, avec 12 pays ayant déjà établi une législation sur le cannabis médical, et 16 autres engagés dans les premiers stades de l'adoption en Europe.

Les investisseurs européens peuvent s'exposer au secteur du cannabis par le biais du Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF (FLWR) et du HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF (CBDX). Le FLWR suit l'indice Foxberry Medical Cannabis & Life Sciences et investit dans des sociétés susceptibles de bénéficier de l'adoption croissante du cannabis en tant que médicament, en mettant l'accent sur les sociétés des secteurs de la biotechnologie/pharma, du chanvre et du cannabidiol (CBD). FLWR a un ratio de frais total de 0,65% et se négocie sur la Deutsche Börse Xetra (BLUM, EUR), la Bourse de Londres (FLWR, USD ou FLWG, GBP) et la SIX Swiss Exchange (FLWR, CHF).

CBDX suit l'indice Medical Cannabis and Wellness Equity Index et investit dans des sociétés exerçant des activités commerciales légales dans neuf sous-secteurs thématiques des industries du cannabis médical, du chanvre et du CBD. Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,8 % et se négocie à la Bourse de Londres (CBDX, USD ou CBDP, GBP), à la Deutsche Börse Xetra (CBSX, EUR) et à la SIX Swiss Exchange (CBDX, CHF).

