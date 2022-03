Trackinsight: Les investisseurs en ETF de nickel profitent de la tourmente 17/03/2022 | 17:15 Envoyer par e-mail :

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a semé la panique sur le marché du nickel. Les contrats à terme sur le nickel ont plongé de 8% jeudi après que les participants se soient précipités pour liquider leurs positions longues. Il y a un jour, le London Metal Exchange (LME) a interrompu les échanges de nickel sur son système électronique dans la minute qui a suivi l'ouverture, en raison d'un problème technique et après avoir chuté du maximum autorisé de 5%. Plus tard, le LME a relevé la limite d'échange à 8 %, ce qui reste toutefois bien inférieur aux 15 % autorisés pour les autres métaux. La Russie, qui représente 10 % de l'offre mondiale, est désormais le pays le plus sanctionné de la planète après avoir envahi l'Ukraine. Ces événements ont semé la panique sur le marché du nickel, dont les prix ont brièvement atteint la barre des 100 000 dollars. Le resserrement des positions a conduit le LME à interrompre les échanges de nickel du 8 au 16 mars. Le Nickel était déjà en hausse avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la demande robuste de l'industrie de l'acier inoxydable et des batteries ayant drainé les stocks. Les ETF sur le nickel ont été un mot clé tendance parmi les investisseurs particuliers au cours de la semaine dernière. Cependant, il n'existe pas d'ETF pur Nickel disponible pour la négociation en Amérique du Nord. Comme alternative, les investisseurs peuvent rechercher des ETF avec une exposition partielle comme le Aberdeen Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM). Le BCIM cherche à suivre le Bloomberg Industrial Metals Subindex et investit dans des contrats à terme sur le cuivre, l'aluminium, le zinc et le nickel. BCIM a un ratio de dépenses total de 0,47% et se négocie principalement sur le NYSE. Les investisseurs européens peuvent avoir accès aux contrats à terme sur le nickel par le biais du WisdomTree Nickel (NICK). NICK cherche à suivre le Bloomberg Nickel Subindex et offre une exposition aux Nickel Futures. Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,49 % et se négocie sur plusieurs bourses européennes, notamment la Bourse de Londres (NICK, USD), la Borsa Italiana (NICK, EUR) et la Deutsche Boerse (NICK, EUR). NICK a généré un rendement de +29% cette année et un stupéfiant +60% par rapport à l'année précédente. Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d'ETF.

© www.trackinsight.com 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv S&P GSCI ALUMINUM INDEX 3.43% 214.9033 16.54% S&P GSCI COPPER INDEX 2 2.02% 727.383 3.28% S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX 0.88% 589.5809 17.11% S&P GSCI ZINC INDEX 0.76% 301.8188 6.68% US DOLLAR / RUSSIAN ROUBLE (USD/RUB) 4.70% 100.25 44.72%