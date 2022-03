Trackinsight: Les investisseurs se débarrassent des ETF d'obligations à haut rendement

Les ETF d'obligations à haut rendement ont enregistré des sorties de fonds d'environ 5,3 milliards de dollars entre le 1er et le 25 février, la hausse de l'inflation et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ayant effrayé les investisseurs en actifs risqués. Les obligations à haut rendement, également connues sous le nom d'obligations de pacotille, sont des investissements risqués qui présentent des taux de défaut plus élevés mais offrent des rendements nettement supérieurs.

Parmi les grands perdants de février figurent le SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK, - 1 421 millions de dollars), le iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG, - 1 221 millions de dollars), le X-trackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB, - 852 millions de dollars), le iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY, - 704 millions de dollars) et le iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN, - 401 millions de dollars).

L'ETF JNK cherche à reproduire l'indice Bloomberg High Yield Very Liquid et investit dans des obligations d'entreprises à haut rendement libellées en dollars américains dont la liquidité est supérieure à la moyenne. Le fonds est très diversifié avec 1 343 positions et son taux d'intérêt moyen est de 5,55 %. En termes d'exposition sectorielle, le secteur de la consommation cyclique est le plus représenté (20,73 %), suivi par les communications (16,91 %), la consommation non cyclique (13,83 %), l'énergie (12,02 %) et les biens d'équipement (8,39 %), entre autres. 47,9% des entreprises détenues par le fonds sont notées BB, 39,27% B, 11,48% CCC ou moins, et seulement 1,26% sont notées BBB ou plus. Quant à l'échéance moyenne, 33,39% des obligations ont une échéance comprise entre 7 et 10 ans, 33,46% entre 5 et 7 ans, et 26,34% entre 3 et 5 ans. Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,4 % et se négocie principalement sur la bourse NYSE Arca.

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW, 530 millions de dollars), First Trust Senior Loan ETF (FTSL, 247 millions de dollars) et le FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGB, 49 millions de dollars) ont compensé une partie de ces sorties. L'ETF HYDW cherche à suivre l'indice Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta et investit principalement (90 %) dans des obligations de sociétés américaines à haut rendement cotées en USD et qui ont un bêta plus faible par rapport au marché.

Le fonds est très diversifié avec 615 composants et 290 émetteurs, et ses positions ont une maturité finale moyenne de 5,2 ans. Les positions sont diversifiées entre différents secteurs, la consommation discrétionnaire ayant la plus forte allocation (21,25%). L'énergie, la santé et la communication viennent ensuite avec respectivement 12,85%, 10,51% et 10,02%. 77,44% des avoirs du fonds sont notés BB et 17,92% sont notés BB. 33,58% des obligations ont une maturité comprise entre 3 et 5 ans, 26,94% entre 5 et 7 ans, et 21,74% entre 7 et 10 ans. Le fonds a un ratio de dépenses de 0,25% et se négocie principalement sur le NYSE Arca.

De l'autre côté de l'Atlantique, près d'un milliard de dollars de fonds d'investisseurs sont sortis des ETF d'obligations à haut rendement en février. Les plus gros distributeurs de flux ont été le iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU, -357 millions de dollars), le SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ, -180 millions de dollars) et le iShares $ High Yield Corp Bond Hedged EUR UCITS ETF (IHYE, -107 millions de dollars).

Le SHYU cherche à reproduire l'indice Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped et investit dans des obligations d'entreprises à haut rendement libellées en dollars américains. Le fonds est très diversifié avec 1304 positions et un taux d'intérêt moyen pondéré de 5,13%. Les positions sont réparties entre différents secteurs, l'énergie ayant la part la plus importante (19,82%). Les secteurs des communications, de la consommation cyclique et de la consommation non cyclique viennent ensuite avec respectivement 17,17%, 13,89% et 12,85%. Environ 72% des composants ont une qualité de crédit de BB, tandis que 20% sont notés B. En termes d'échéance, 26,21% des positions arrivent à échéance dans 3 à 5 ans, 21,7% dans 7 à 10 ans et 19,38% dans 5 à 7 ans. SHYU a un ratio de dépenses total de 0,50 % et se négocie sur plusieurs bourses européennes telles que la Bourse de Londres (SHYU, GBP ou IHYU, USD), la Deutsche Boerse Xetra (ISOR, EUR), la SIX Swiss Exchange (IHYU, CHF) et la Borsa Italiana (IHYU, EUR).

D'autre part, les ETF qui ont attiré des flux entrants comprennent le Xtrackers II iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF (XTC5, 112 millions de dollars), le L&G India INR Government Bond UCITS ETF (TIGR, 82 millions de dollars) et le Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XUHE, 41 millions de dollars).

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF.