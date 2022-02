Trackinsight: Les investisseurs se méfient de la chute du secteur de la communication

Les investisseurs ont retiré plus de 800 millions de dollars des principaux ETF de la communication et des télécommunications cette année, car les perspectives de hausse des taux d'intérêt menacent la santé financière des entreprises endettées du secteur.

Meta, Twitter et Netflix pèsent sur le secteur de la communication américaine

Aux États-Unis, la communication a été le secteur le moins performant du S&P 500, avec une baisse de -10,85 % depuis le début de l'année. Netflix (-33,25%), Meta Platforms (-33,13%), Twitter (-16,61%) et Match Group Inc. (-14,25%) ont précipité la dégringolade, tandis qu'Alphabet, la plus grande entreprise du secteur, a chuté de près de -4%.

Dans l'espace ETF, le Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC), qui fournit une exposition aux sociétés du S&P 500 impliquées dans les services de télécommunications, les médias, le divertissement et les médias et services interactifs - a perdu 625 millions de dollars de flux nets et a chuté de -10% en 2022. Le fonds de 12 milliards de dollars a été tiré vers le bas par sa plus grande participation - Meta Platforms Inc (FB, 17,7 %) - qui a connu jeudi dernier la plus forte baisse en une journée de la valeur boursière d'une société américaine (-251 milliards de dollars) - après que le géant des médias sociaux a publié des prévisions peu encourageantes et a fait état d'une perte de 10 milliards de dollars dans son activité Metaverse. En outre, Meta a récemment renouvelé un avertissement à l'Union européenne, menaçant de retirer ses produits phares du marché européen s'ils ne parviennent pas à continuer à transférer les données des utilisateurs vers les États-Unis d'Amérique.

Les ETF de télécommunication de l’UE perdent $155m en flux nets

En Europe, l'iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (EXV2) a perdu -155 millions de dollars de flux nets cette année, malgré une négociation dans le vert au cours des quatre derniers mois. Le fonds suit l'indice STOXX 600 Telecommunication et investit dans des sociétés du secteur européen des télécommunications. Parmi ses principales positions figurent Deutsche Telekom (18,31%), Vodafone Group (13,44%), Ericsson B (10,34%), Nokia (8,35%) et Telefonica SA (7,28%). Ces sorties de capitaux pourraient être liées au fait que les investisseurs parient sur une hausse imminente des taux d'intérêt de l'UE dans un contexte d'inflation croissante, ce qui pourrait peser sur les résultats financiers des principales sociétés de télécommunications de la région. Récemment, la Banque centrale européenne (BCE) a laissé entendre qu'elle pourrait relever ses taux fin 2022 et que la réunion du 10 mars sera cruciale pour décider des prochaines étapes.

