Trackinsight: Les investisseurs se réfugient dans les crypto-monnaies et les métaux

Les investisseurs se sont rués vers le traditionnel refuge qu'est l'or, et le nouveau refuge qu'est le bitcoin. Alors que les réfugiés ukrainiens ont fui vers les pays voisins comme la Roumanie et la Pologne, les investisseurs se sont rués vers le traditionnel refuge qu'est l'or, et le nouveau refuge qu'est le bitcoin. Les ETF sur l'or ont augmenté en moyenne de 2,3 % au cours de la semaine et ont attiré 2,3 milliards de dollars d'entrées, soit près d'un tiers des flux totaux depuis le début de l'année (7,2 milliards de dollars). Le bitcoin, dont les défenseurs vantent les caractéristiques de réserve de valeur, de diversification et de couverture du black-swan similaires à celles de l'or, a également augmenté de manière significative au cours de la semaine, bondissant de près de 10 % pour atteindre un prix de 41 000 dollars par pièce. Les analystes de la sécurité et de la crypto-industrie estiment que les oligarques russes augmentent massivement leur exposition aux crypto-monnaies afin d'éviter les sanctions. SPDR Gold Shares (GLD), +2,3 %, 1,4 milliard de dollars de flux entrants.

iShares Gold Trust (IAU), +2,4 %, 333 millions de dollars d'entrées.

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), +12,3 %, 34 millions de dollars d'entrées.

VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF), +7,6%, 0 million de dollars de flux. Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF.

