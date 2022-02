Trackinsight: Les investisseurs se tournent vers les ETF de consommation de base

Les investisseurs ont ajouté plus de 3,3 milliards de dollars dans les ETF de consommation de base cette année, car ils cherchent un refuge sûr dans un contexte d'incertitudes économiques croissantes et de tensions géopolitiques bouillonnantes entre la Russie et l'Occident. Dans cet environnement inflationniste mondial, les biens de consommation de base peuvent généralement résister à la tempête, car la demande de biens de consommation de base est inélastique, ce qui donne à ces sociétés un pouvoir de fixation des prix plus élevé, car elles sont capables d'augmenter leurs prix en fonction de l'inflation mieux que d'autres industries. Elles présentent également une moindre sensibilité au marché et une volatilité globale plus faible.

Parmi les plus grands ETF de consommation de base disponibles pour les investisseurs en Amérique figurent le Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP), Vanguard Consumer Staples ETF (VDC), iShares Global Consumer Staples ETF (KXI), Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA), et iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK).

À lui seul, XLP a reçu 2,25 milliards de dollars cette année. Le fonds suit l'indice Consumer Staples Select Sector et offre une exposition aux sociétés de consommation de base du S&P 500. En termes d'exposition sectorielle, les boissons ont la pondération la plus élevée (24,68 %), suivies des produits ménagers (24,24 %), de la vente au détail d'aliments et de produits de base (19,3 %), des produits alimentaires (18,16 %), du tabac (10,15 %) et des produits personnels (3,48 %). Les principaux noms du fonds sont Procter & Gamble (16,56%), Coca-Cola Company (10,4%), PepsiCo Inc. (9,92 %), Costco Wholesale (9,69 %) et Philip Morris International (5,43 %).

Le fonds a un ratio de dépenses de 0,1 % et se négocie principalement sur la Bourse NYSE ARCA. Malgré les afflux notables cette année, le cours de XLP a légèrement baissé de -1,5%.

Les investisseurs européens peuvent cibler le secteur à travers Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (XDWS), iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF (ESIS), SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP), iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (IUCS), et SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (STS), entre autres.

XDWS a été parmi les plus grands bénéficiaires de flux de ETF de consommation de base en Europe, attirant plus de 280 millions de dollars de flux nets en 2022. Le fonds cherche à suivre l'indice MSCI World Consumer Staples TRN et offre une exposition aux sociétés de grande et moyenne capitalisation des marchés développés mondiaux faisant partie du secteur des biens de consommation de base. Les États-Unis ont la plus forte allocation pays (57,2 %), suivis du Royaume-Uni (11,98 %), de la Suisse (9,52 %), du Japon (6,17 %) et de la France (4,96 %). Les principales valeurs vedettes du fonds sont Procter & Gample (9,2 %), Nestlé SA (8,59 %), Coca-Cola (6,08 %), Pepsico (5,49 %), Costco Wholesale (5,37 %) et Wal-Mart Stores (5,04 %), pour n'en citer que quelques-unes.

XDWS a un ratio de dépenses total de 0,25 % et se négocie sur plusieurs bourses européennes, notamment la Deutsche Börse Xetra (XDWS GY, EUR), la Bourse de Londres (XDWS LN, USD), la Borsa Italiana (XDWS IM, EUR) et la Bourse de Berne (XDWS BW, CHF).

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF.