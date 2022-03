Trackinsight: Les investisseurs sont favorables aux ETF du secteur du voyage malgré le vent contraire

Les ETF du secteur des voyages et des loisirs sont entrés dans le protocole d'atterrissage d'urgence alors que la flambée des prix du pétrole et du gaz ajoute davantage de coûts opérationnels aux compagnies aériennes, aux hôtels et aux croisières.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine, en grande partie responsable de la hausse des coûts de l'énergie, n'a pas non plus aidé les industries après avoir perturbé le flux des voyages aériens et le tourisme en Europe et en Asie. Sur le front de la santé, la Chine est à nouveau entrée en guerre contre le démon Covid-19 et a mis plus de 37 millions de personnes en quarantaine (CNN) après avoir constaté un pic inhabituel de cas de Covid-19.

Le violent vent contraire qui affecte les entreprises du secteur des voyages et des loisirs a fait plonger les ETF de ce secteur dans la zone rouge, avec des pertes moyennes de -15 % depuis le début de l'année. Malgré le crash, les investisseurs ont ajouté 700 millions de dollars dans la gamme des ETF - pariant sur une fin pacifique de la guerre en cours et un dernier clou tant attendu dans le cercueil de la pandémie.

Les investisseurs à la recherche d'une bonne affaire potentielle dans l'espace des ETF de voyages et de loisirs peuvent explorer le U.S. Global Jets ETF (JETS), Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (PEJ), et ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) - entre autres.

Le JETS ETF cherche à suivre l'indice U.S. Global Jets et offre une exposition à l'industrie mondiale du transport aérien, y compris les opérateurs et les fabricants de compagnies aériennes du monde entier. En termes d'exposition aux pays (au 31 décembre 2021), les titres basés aux États-Unis dominent avec 75 %, suivis de loin par le Canada (4,85 %), le Japon (2,83 %) et le Brésil (2,22 %). Les titres de compagnies aériennes représentent 74 % du portefeuille, les infrastructures de transport 12,86 %, Internet 8,04 % et les autres 5 %.

Les principaux noms en date du 15 mars 2022 sont American Airlines group (10,53 %), United Airlines Holdings (10,44 %), Delta Airlines (10,29 %), Southwest Airlines (9,85 %) et JetBlue Airways (3,09 %).

JETS a un ratio de dépenses totales de 0,60 % et se négocie principalement à la Bourse de New York. JETS, PEJ et AWAY ont attiré des entrées nettes de 360, 98 et 28 millions de dollars respectivement en 2022.

Les investisseurs canadiens peuvent accéder à l'"espace aérien" par le biais du Harvest Travel & Leisure Index ETF (TRVL). Le fonds cherche à suivre l'indice Solactive Travel & Leisure Index TR et investit dans des compagnies aériennes, des hôtels, des centres de villégiature, des compagnies de croisière, des casinos et des jeux, des FPI d'hôtels et de centres de villégiature et des installations de loisirs cotés sur un marché boursier réglementé en Amérique du Nord. Parmi les principales participations figurent Marriott International (9,6 %), Booking Holdings (9,3 %), Airbnb (9,1 %), Hilton Worldwide Holdings (8,4 %), Expedia Group (5,6 %) et Southwest Airlines (5,4 %), pour n'en citer que quelques-unes.

TRVL a un ratio de dépenses total de 0,40 % et se négocie à la Bourse de Toronto.

Les investisseurs européens peuvent investir dans un panier de sociétés européennes du secteur des voyages et des loisirs par le biais des fonds iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (EXV9), Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (TRV/TRVD), et Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF (XTPS). L'EXV9 et le TRV/TRVD cherchent à suivre le STOXX Europe 600 Travel & Leisure, offrant une exposition aux plus grandes actions du secteur des voyages et des loisirs en Europe. Alors que l'EXV9 fournit une exposition physique, l'approche de TRV/TRVD est synthétique. Le XTPS d'Invesco suit une variation du même indice mais en offrant un degré de liquidité plus élevé pour les investissements longs et courts. Comme TRV/TRVD, XTPS offre une exposition synthétique.

Parmi les sociétés incluses dans ces fonds figurent Flutter Entertainment, Evolution Gaming, Accor, Entain, Intercontinental Hotels Group, Deutsche Lufthansa, Whitbread, Ryanair - pour n'en citer que quelques-unes. EXV9, TRV/TRVD et XTPS se négocient sur plusieurs bourses européennes et ont des ratios de dépenses de 0,46%, 0,2% et 0,3% respectivement.

Le fournisseur d'ETF HANetf a également deux ETF disponibles sur le marché européen : le HANetf Airlines, Hotels and Cruise Lines UCITS ETF (TRYP), et une version européenne de l'ETF JETS basé aux Etats-Unis, le HANetf U.S. Global Jets UCITS ETF (JETP). TRYP et JETP se négocient sur plusieurs bourses européennes et ont des ratios de dépenses de 0,69% et 0,65% respectivement.

