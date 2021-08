Trackinsight : Les investisseurs vendent leurs actions Thaïlandaises 06/08/2021 | 16:30 Envoyer par e-mail :

La Thaïlande, huitième économie asiatique par son PIB, n'a pas réussi à calmer les inquiétudes des investisseurs suite à l'épidémie de Covid. Plus de 2,8 milliards de dollars de capitaux ont quitté la bourse de Thaïlande depuis le début de l'année. En juillet, l'indice de la bourse de Thaïlande (connue sous le nom de « SET ») a chuté de 4,1 %, dans un contexte d'incertitude liée à la pandémie de coronavirus. L'augmentation des cas du variant Delta a mis à mal les projets d'accueil des touristes malgré les efforts de vaccination, et a entraîné la sortie des investisseurs du marché local. Les 10 ETF répliquant la performance des actions thaïlandaises ont perdu -1,42 % en moyenne ce jeudi. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d'ETF

