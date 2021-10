Trackinsight: Les jours nuageux se prolongent pour Invesco Solar ETF

Invesco Solar ETF (TAN), l’un de ETF superstar de 2020, a perdu -4,64% lundi, les rendements de cet ETF solaire populaire continuant de décliner cette année.

TAN est le plus grand ETF solaire du marché avec 2,96 milliards de dollars d’actifs sous gestion. L’année dernière, le TAN a gagné 232 %, avec la hausse des actions liées à l’énergie propre en plein chaos des marchés provoqué par la pandémie, et la faible demande de combustibles fossiles. Toutefois, la montée s’est arrêtée au début de 2021 et le TAN a perdu près de 25 % depuis le début de l’année.

La vente des investisseurs pour la réalisation des plus-values, la hausse imminente des taux d’intérêt et l’augmentation des coûts des matériaux avec l’explosion des prix des matières premières ont pesé sur les actions sous-jacentes de TAN et ont finalement entraîné le fonds dans sa chute. Ses principales positions sont SolarEdge Technologies inc. (10,5%), Enphase Energy Inc. (10,17 %) et Xinyi Solar Holdings Ltd (7,21 %) ont perdu respectivement -20 %, -17 % et 26 %.

TAN n’a pas chuté tout seul cette année. Il a en effet été rejoint par d’autres ETF d’énergie propre, comme iShares Global Clean Energy (ICLN), Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) et First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund ETF (QCLN), qui ont perdu -25 %, -28 % et -13 % respectivement.

