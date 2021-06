Trackinsight: Les lancements d’ETF de la semaine: VOTE, JRE, EGRO 30/06/2021 | 16:45 Envoyer par e-mail :

La société d'investissement activiste Engine No. 1 a présenté aux investisseurs nord-américains l'ETF VOTE voulant réconcilier performance financière et impact ESG positif. Parmi les nouveaux ETF lancés les plus médiatisés de la semaine dernière, la société d'investissement activiste Engine No. 1 a présenté aux investisseurs nord-américains l'ETF VOTE qui veut réconcilier performance financière et impact ESG positif. En Europe, BNP Paribas a lancé un nouvel ETF, l'ETF EGRO, qui offre une exposition aux sociétés de croissance européennes ayant des attributs ESG attrayants, qui a déjà accumulé 3,46% de rendement au 28 juin. Sur le marché de l'immobilier, Janus Henderson Group a lancé le JRE ETF qui offre aux investisseurs une exposition facile aux opportunités immobilières aux États-Unis et au Canada. Pour en savoir plus sur ces ETFs récemment lancés et connaitre tous leurs caractéristiques, continuez ici. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d'ETF

