Trackinsight: Les lancements d’ETF de la semaine : tendances futures, blockchain et green gold ETFs

Les nouveaux ETF lancés les plus médiatisés de la semaine dernière sont le Goldman Sachs Future Planet Equity ETF (GSFP), le Global X Blockchain ETF (BKCH) , et le AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGO). L’ETF GSFP offre aux investisseurs la possibilité de participer à la révolution environnementale qui vise à changer les industries du monde entier. L’ETF BKCH offre aux investisseurs une exposition aux sociétés susceptibles d’adopter la technologie de la blockchain. L’ETF ESGO offre aux investisseurs la possibilité de s’exposer aux sociétés d’extraction d’or présentant les meilleures références ESG et d’investir dans le secteur de manière plus responsable.

Pour en savoir plus sur ces ETF récemment lancés et connaitre toutes leurs caractéristiques, continuez ici.

