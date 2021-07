Trackinsight: Les meilleurs ETF ESG : Marchés émergents et ETF d’action climatique

Le rebond général des actions des marchés émergents, avec les valeurs de l’Amérique Latine supportées par des prévisions du PIB Brésilien plus élevées que prévu, a eu un impact positif sur les ETF ESG. Parmi les ETF ESG les plus performants de la semaine du 12 au 18 juillet, ceux dont la stratégie ESG est celle du « best-in-class » occupent la moitié du classement. En Europe, le meilleur fond de la semaine dernière était l’ETF Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS, avec une performance de 3,78 %. En Amérique du Nord, le fond le plus performant était l’ETF iShares Indice Carbono Eficiente Brasil, avec une performance de 4,28 %.

