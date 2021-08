Trackinsight: Les prix du pétrole en panne de carburant 20/08/2021 | 16:45 Envoyer par e-mail :

Les prix à terme du pétrole continuent de baisser pour la septième journée consécutive et ont atteint leurs plus bas niveaux depuis mai. Les prix à terme du pétrole continuent de baisser pour la septième journée consécutive et ont atteint leurs plus bas niveaux depuis mai. Depuis lundi, les prix du pétrole Brent et du pétrole brut WTI sont en baisse de -5,9 % et -7,0 % respectivement. Le ralentissement de la demande et les commentaires de la Réserve fédérale selon lesquels elle va suspendre son programme d'achat d'obligations ont exercé une pression massive sur l'or noir. Des données faibles en provenance de Chine ont également pesé sur le brut au cours des dernières sessions, après les données publiées lundi sur le ralentissement économique en juillet. En outre, la production des raffineries du pays est tombée à son plus bas niveau en 14 mois. La chute des prix a entraîné les ETF pétroliers à la baisse. L'un des plus importants de cette catégorie est le United States Oil Fund (USO) avec 2,54 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ce fonds tente de suivre le prix du pétrole brut doux léger West Texas Intermediate. Au cours de la semaine, USO a baissé de -5,0%. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélécteur d'ETF

