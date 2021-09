Trackinsight: Les tensions politiques au Brésil font chuter les ETF brésiliens 09/09/2021 | 15:00 Envoyer par e-mail :

Les tensions politiques ont été déclenchées par le président brésilien Jair Bolsonaro, qui a critiqué la Cour suprême du pays. Les ETF brésiliens qui ciblent les actions brésiliennes de grande et moyenne capitalisation continuent de chuter en raison des tensions économiques accrues au sein de la plus grande économie d'Amérique latine. L'iShares MSCI Brazil Capped ETF (EWZ), le plus important avec 4,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a chuté de 5,71 % mercredi. It Now IBOVESPA ETF (BOVV11), basé au Brésil, a suivi le mouvement avec une perte de 3,85 % (en termes réels). Dans l'ensemble, les actions locales ont atteint leur plus bas niveau depuis plus de cinq mois en raison de l'aggravation des tensions politiques avant les élections de l'année prochaine et des récentes pertes de production agricole dues à des conditions météorologiques extrêmes. L'indice Bovespa, le principal indice brésilien, a chuté de 3,78 % hier et de 10 % depuis la fin juin. Les tensions politiques ont été déclenchées par le président brésilien Jair Bolsonaro, qui a critiqué la Cour suprême du pays et mis en doute l'intégrité des élections de l'année prochaine, alors que ses partisans se rassemblaient dans les grandes villes. La gestion par le président de l'épidémie de pandémie et les allégations de corruption ont fait chuter sa popularité et les investisseurs s'inquiètent de ses actions concernant les dépenses budgétaires déjà très élevées alors qu'il tente de remonter dans les sondages.

