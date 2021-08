Trackinsight: Nouveaux records en clôture pour le S&P et le Dow Jones 16/08/2021 | 18:15 Envoyer par e-mail :

Le Dow Jones Industrial Average a fini la semaine sur un plus haut historique de 35'515.38 points, grâce à un nouveau bond des secteurs cycliques. Semaine du 9 au 15 Août 2021 Le S&P 500 a atteint un sommet de 4'468 points vendredi en clôture (+0.71% en variation hebdomadaire), après que le Sénat américain ait adopté un plan d'investissement de 1'000 milliards de dollars dans les infrastructures. Il est intéressant de noter que 19 sénateurs républicains ont voté pour ce projet de loi. Cet accord bipartite constitue une victoire majeure pour le Président Joe Biden. Le Dow Jones Industrial Average a également fini la semaine sur un plus haut historique de 35'515.38 points (+0.87%), grâce à un nouveau bond des secteurs cycliques. En revanche, le Nasdaq a calé (-0.09%), plombé notamment par Amazon (-1.52%). Globalement, les petites valeurs ont sous-performé les grandes capitalisations (Russell 2000 en baisse de -1.10%). Les marchés actions internationaux se sont bien tenus. L'Europe a ainsi bouclé sa dixième séance de hausse vendredi (MSCI EMU en progression de +1.31% sur la semaine). En Asie, les actions chinoises ont poursuivi leur remontée, après les lourdes pertes subies à la fin du mois de juillet, dans le sillage des nouvelles contraintes réglementaires imposées par Pékin (Shanghai composite en hausse de +1.68%). Le Nikkei 225 a gagné +0.56% malgré un déclin prononcé des fabricants de processeurs en fin de semaine. Les Cycliques au zénith Parmi les principaux secteurs S&P, les valeurs cycliques ont de nouveau trusté les premières places, vigoureusement soutenues par le plan américain d'investissement dans les infrastructures. Les investisseurs ont salué cette avancée, en misant sur les secteurs les plus concernés tels que les matériaux de base (+2.68%), les valeurs financières (+1.88%) et industrielles (+1.36%). Les services d'utilité publique ont aussi démontré leur attrait en progressant de +1.47% (deuxième secteur le plus performant depuis début août, juste derrière les financières). À l'opposé, le secteur de l'énergie a fini la semaine en territoire négatif (-0.82%), pénalisé par l'annonce de l'Agence Internationale de l'Energie avertissant que la demande de brut avait ralenti. Les biens de consommation discrétionnaire ont eu du mal à rester dans le vert (+0.04%), alors que l'indice de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs a lourdement chuté à 70.2 dans l'étude préliminaire du mois d'août (à comparer avec le chiffre de 81.2 arrêté au 30 juillet), en raison de la croissance exponentielle du nombre d'infections au Covid-19. Cette statistique est la plus mauvaise enregistrée depuis décembre 2011. Les Taux en mode pause Bien que les rendements des emprunts d'Etat américains aient poursuivi leur ascension en milieu de semaine, jusqu'à +1.36% pour le T-Note 10 ans et +2.03% pour le 30 ans, ils ont ensuite rebaissé pour terminer quasiment inchangés sur les cinq jours ouvrés cumulés (10 ans à +1.29%, 30 ans à +1.94%). Situation identique en Europe où le rendement du Bund 10 ans est resté ancré sur le niveau de -0.46%. Avec des courbes de taux figées d'une semaine à l'autre, les obligations d'entreprise de notation « investissement » n'ont pas enregistré de variation significative (-0.05% en Europe, +0.21% aux Etats-Unis). Idem pour les titres à haut rendement (+0.03% en Europe, -0.16% aux Etats-Unis). La dette émergente a de son côté grignoté +0.16% en devises locales. Enfin, l'or a repris quelques couleurs (+0.95%, cours spot à 1'779.75 dollars l'once), tandis que le billet vert reculait légèrement (indice dollar en baisse de -0.3% à 92.517).

