Trackinsight: Récapitulatif des ETFs sur le métavers avant leur arrivée imminente en Europe

Les ETF Metaverse sont devenus les produits les plus chauds sur le bloc ETF depuis que Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Facebook, a annoncé la poussée stratégique de l'entreprise dans cet écosystème naissant le 28 octobre. Sur google, le terme ETF metaverse était l'un des plus recherchés par les amateurs d'ETF, qui espéraient sauter à bord d'un thème prédit pour devenir le tueur de l'internet.

En 2021, les investisseurs ont investi 990 millions de dollars dans les ETF Metaverse domiciliés aux États-Unis, dont 980 millions de dollars dans le tout premier ETF Metaverse, le Roundhill Ball Metaverse ETF (METV, anciennement META). Depuis la refonte du T4 de Facebook, METV a vu ses actifs passer de 163 millions de dollars (31 octobre 2021) à 932 millions de dollars (en 2 mois !).

METV cherche à suivre l'indice Ball Metaverse et investit dans des sociétés cotées à l'échelle mondiale impliquées dans le Metaverse, telles que des sociétés de réseaux sociaux, des plateformes de jeux, des fournisseurs de composants informatiques ou de solutions cloud - entre autres. Environ 80 % du portefeuille est basé aux États-Unis, tandis que le reste provient principalement d'Asie. Le fonds comprend actuellement 45 positions, dont Nvidia (8,92%), Microsoft (8,08%), Meta Platforms (6,57%), Apple (4,64%), Amazon.com (4,5%), Taiwan Semiconductor (4,39%) - pour n'en citer que quelques-unes. METV a un ratio de dépenses total de 0,59% et se négocie principalement sur le NASDAQ.

Le succès de l'ETF Metaverse de Roundhill a incité d'autres émetteurs d'ETF aux États-Unis à lancer leurs propres produits et à répondre aux besoins d'un public croissant d'investisseurs intrigués par le Metaverse. Le Fount Metaverse ETF (MTVR) a été lancé sur le NYSE Arca le 27 octobre, puis le premier ETF Metaverse du Canada, le Evolve Metaverse ETF (MESH), géré activement, a été lancé le 24 novembre, suivi peu après par Horizons Global Metaverse Index ETF (MTAV). Le 27 janvier 2022, Subversive Capital Advisor a lancé le Subversive Metaverse ETF (PUNK), géré activement, sur la bourse Cboe BZX. Le fonds investira dans des entreprises engagées dans une ou plusieurs des sept couches du Metaverse : expérience, découverte, économie des créateurs, informatique spatiale, décentralisation, humain, interface et infrastructure. Contrairement à la plupart des fonds Metaverse, PUNK déploie une stratégie de vente à découvert d'actions de Meta Platforms.

Expliquant la raison de cette approche à Bloomberg, Michael Auerbach, fondateur de Subversive Capital Advisor, a déclaré : "Facebook semble être l'antithèse de ce à quoi les consommateurs réels veulent que leur avenir numérique ressemble".

L'engouement pour les métavers a touché l'Asie - qui abrite désormais plus de 10 ETF métavers. Au 19 janvier 2022, 8 ETF Metaverse étaient cotés en Corée du Sud, tels que le Mirae Asset Tiger Fn Metaverse ETF (400970), le Samsung KODEX K-Metaverse Active ETF (401470), et le KB KBSTAR iSelect Metaverse ETF (401170). Les 8 fonds combinés ont attiré plus d'un milliard de dollars d'entrées, selon les données de Samsung Asset Management.

Le premier fonds metaverse de Thaïlande, le MFC Metaverse Equity (M-META), a été lancé par MFC Asset Management, basé à Bangkok, en décembre de l'année dernière. Le fonds investit au moins 80 % de sa valeur liquidative dans l'ETF Roundhill Ball Metaverse.

À Hong Kong, CSOP AM a lancé le CSOP Metaverse Concept ETF (3034.HK) le 21 février 2022. Ce fonds géré activement investit principalement dans des sociétés cotées aux États-Unis qui fournissent directement ou indirectement des produits ou des services qui contribuent au développement du Metaverse. Au 14 mars 2022, les principaux noms du fonds sont Meta Platforms (6,75 %), Nvidia (6,26 %), Apple Inc. (6,12%), Advanced Micro Devices (5,96%), et Sony Group (5,64%).

L'Europe, un retardataire dans l'espace des ETF Metaverse, accueillera finalement plusieurs nouveaux lancements cette année. Dans un communiqué de presse commun, ETC Group et HANetf ont annoncé le lancement imminent du premier Metaverse ETF d'Europe. Le nouvel ETF Metaverse (dont le nom et les frais seront révélés ultérieurement) sera coté à la Bourse de Londres en mars 2022 et sera disponible à la vente dans toute l'Europe.

Le fonds suivra l'indice Solactive ETC Group Global Metaverse, qui offre une exposition à l'industrie des métavers, y compris les entreprises actives dans la RV/AR, les graphiques 3D, les semi-conducteurs, les communications sans fil à haut débit, les jeux en ligne, le streaming vidéo - entre autres industries et thèmes.

Dans l'espoir d'imiter son succès aux États-Unis, Roundhill Investments a révélé qu'elle allait lancer un équivalent européen de son METV ETF coté aux États-Unis - le Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF (METV). Le fonds devrait s'inscrire à la Deutsche Boerse dans le courant du mois avec un ratio de dépenses totales (TER) de 0,59 % et envisage une inscription à la Bourse de Londres.

