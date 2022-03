Trackinsight: Récapitulatif hebdomadaire des ETF à revenu fixe (14 au 18 mars 2022)

Les ETF à revenu fixe ont accueilli plus de 6,5 milliards de dollars d'entrées nettes entre le 14 et le 18 mars et environ 24,6 milliards de dollars au total cette année.

Les ETF à revenu fixe domiciliés en Amérique se sont taillé la part du lion en récoltant 5,4 milliards de dollars du total des entrées nettes. Dans le même temps, les ETF à revenu fixe domiciliés en Europe ont reçu 1,02 milliard de dollars après avoir enregistré des sorties de fonds de 1,4 milliard de dollars la semaine précédente.

La recherche de rendement a été un catalyseur constant pour ce segment de produits, la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'étant pas près de s'achever. L'évolution des politiques monétaires dans un contexte d'inflation croissante pèse également sur les marchés. La semaine dernière, la banque centrale américaine a relevé de 0,25 % son taux de référence des fonds fédéraux et a annoncé six nouvelles hausses cette année.

En relevant les taux, la Fed augmente indirectement - par l'intermédiaire des banques - les coûts d'emprunt dans l'espoir d'alléger la demande des consommateurs qui pourrait pousser les prix à la hausse. Ce processus a des répercussions sur les marchés obligataires, car des taux d'intérêt plus élevés signifient une baisse des prix des obligations existantes. Par conséquent, les changements déclencheront un remaniement des stratégies des investisseurs en titres à revenu fixe, qui peut être observé en suivant les flux de fonds dans les ETF à revenu fixe.

Parmi les principales entrées de fonds de la semaine dernière, citons le iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG, 1,14 milliard de dollars), le iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT, 619 millions de dollars) et le iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB, 457 millions de dollars).

HYG, le plus grand bénéficiaire, cherche à suivre l'indice Markit iBoxx USD Liquid High Yield et investit dans des obligations de sociétés à haut rendement libellées en dollars américains. En termes d'exposition sectorielle, la consommation cyclique a la pondération la plus élevée (19,6 %), suivie par les communications (18,5 %), la consommation non cyclique (14,9 %) et l'énergie (12,08 %). 27 % des obligations d'entreprises sous-jacentes ont une échéance de 7 à 10 ans, 24,3 % de 3 à 5 ans et 23,4 % de 5 à 7 ans. Plus de la moitié des constituants sont notés BB, 34,4% B et 10% CCC. HYG a un ratio de dépenses total de 0,48% et se négocie principalement sur le NYSE Arca.

De l'autre côté du spectre des flux de fonds, le Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP, -203 millions de dollars), le iShares Short Treasury Bond ETF (SHV, -184 millions de dollars) et le Vanguard Total Bond Market ETF (BND, -175 millions de dollars) ont été parmi les plus grands perdants de flux la semaine dernière.

Le SCHP cherche à suivre l'indice Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond (Series-L) et investit dans l'ensemble des échéances du marché américain des TIPS. Le SCHP a un ratio de dépenses total de 0,05 % et se négocie principalement à la Bourse de New York.

Parmi les ETF à revenu fixe les plus populaires en Europe la semaine dernière, citons le iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC, 328 millions de dollars), le iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (SEMB, 244 millions de dollars) et le iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (IHYG, 201 millions de dollars).

Le premier lauréat, l'IEAC, cherche à suivre l'indice Bloomberg Euro Corporate Bond et investit dans des obligations d'entreprises de première qualité libellées en euros (56 % notées BBB, 37 % notées A) émises dans divers pays, dont la France (20,44 %), les États-Unis (19 %), l'Allemagne (13,95 %) et le Royaume-Uni - entre autres. Environ 29% des obligations sont émises par des sociétés du secteur bancaire, 14% par des sociétés opérant dans le secteur de la consommation non cyclique et le reste est réparti dans d'autres secteurs. 28% des obligations sous-jacentes arrivent à échéance dans 3 à 5 ans, 20% dans 5 à 7 ans, 17% dans 7 à 10 ans et 14% dans 2 à 3 ans.

Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,2 % et se négocie sur plusieurs bourses européennes telles que la Bourse de Londres (IEAC, EUR ou IEBC, GBP), la Bourse suisse SIX (IEAC, CHF), l'Euronext Amsterdam (IEAC, EUR), la Deutsche Boerse Xetra (EUN5, EUR) et la Borsa Italiana (IEAC, EUR).

Parmi les titres les moins populaires la semaine dernière, citons iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist) - USD (CNYB, -291 millions de dollars), iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) - USD (CYBA, -183 millions de dollars) et iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (WING, -131 millions de dollars).

CNYB et CYBA cherchent à suivre l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank et investissent dans des obligations de qualité libellées en CNY et émises par le Trésor chinois et les banques politiques. Ils ont un ratio de dépenses total de 0,35 % et se négocient sur plusieurs bourses européennes.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF.